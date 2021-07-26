Türk resim sanatının hikâyesi online satışta

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 04:00

Türk resim sanatının en gözde isimlerinin yaşamlarından kesit halinde fotoğraflarının satışa çıkarılacağı müzayedede her eser 100 TL’den başlayan açılış bedelleriyle artırıma sunulacak.

Bedri Rahmi Eyüboğlu, Sabri Berkel, Füreya Koral ve Türk resim sanatının pek çok değerli isminin fotoğraflarının olduğu müzayedede aynı zamanda pek çok sanatçının döneme tanıklık eden sergi davetiyeleri de satışa çıkacak.

Müzayedede satışta yer alacak bir diğer yapıt ise Mustafa Kemal Atatürk’ün ve İsmet İnönü’nün hiçbir yerde görülmemiş fotoğrafları olacak.

Atatürk çizimi / Agop Arad.

“Türk Resim Sanatının Hikâyesi Arşiv Müzayedesi” bugüne dek yapılmış en kapsamlı efemera müzayedesi olarak, sanatçı arşivlerini, fotoğraf, mektup, kartpostal, muhtelif belgeler, hususi kâğıtlar, el yazıları, sergi afişleri vb. ile bir araya getirecek.

Müzayedede 4 Ağustos ölüm yıldönümü olan Sabri Berkel’e ait çok özel fotoğraflar ve sanatçının sergilerine dair davetiyeler satışa sunulacak. Ayrıca müzayedede Sabri Berkel’in hususi evraklarını ve yazılarını gösteren belgeler de olacak.

762 parçadan oluşan müzayede, www.artiummodern.com adresinden takip edilebilecek.