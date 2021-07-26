Türk resim sanatının hikâyesi online satışta
Türkiye’nin önemli müzayedelerinden biri olan Artium Modern’in 28. online müzayedesi 1 Ağustos’ta saat 13.00’te “canlı” olarak yapılacak.
Türk resim sanatının en gözde isimlerinin yaşamlarından kesit halinde fotoğraflarının satışa çıkarılacağı müzayedede her eser 100 TL’den başlayan açılış bedelleriyle artırıma sunulacak.
Bedri Rahmi Eyüboğlu, Sabri Berkel, Füreya Koral ve Türk resim sanatının pek çok değerli isminin fotoğraflarının olduğu müzayedede aynı zamanda pek çok sanatçının döneme tanıklık eden sergi davetiyeleri de satışa çıkacak.
Müzayedede satışta yer alacak bir diğer yapıt ise Mustafa Kemal Atatürk’ün ve İsmet İnönü’nün hiçbir yerde görülmemiş fotoğrafları olacak.
Atatürk çizimi / Agop Arad.
“Türk Resim Sanatının Hikâyesi Arşiv Müzayedesi” bugüne dek yapılmış en kapsamlı efemera müzayedesi olarak, sanatçı arşivlerini, fotoğraf, mektup, kartpostal, muhtelif belgeler, hususi kâğıtlar, el yazıları, sergi afişleri vb. ile bir araya getirecek.
Müzayedede 4 Ağustos ölüm yıldönümü olan Sabri Berkel’e ait çok özel fotoğraflar ve sanatçının sergilerine dair davetiyeler satışa sunulacak. Ayrıca müzayedede Sabri Berkel’in hususi evraklarını ve yazılarını gösteren belgeler de olacak.
762 parçadan oluşan müzayede, www.artiummodern.com adresinden takip edilebilecek.
Video Haberler
- Selde mahsur kalan çiftin zorlu kurtuluşu kamerada
- Şarampole yuvarlandı, itfaiye ekipleri çıkardı
- Sigara yangına neden oldu, facia önlendi
- Yıldırım düşen ev küle döndü
- Yaşarken helvasını yedi
- Minibüs traktöre çarptı: 7 yaralı
- Kazayı unuttu eşya derdine düştü
- Taksinin şöförü aracın camı kesilerek kurtarıldı
- Özel güvenlik kıyafeti giyip iş yerini soydular
- 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Harvard'lı bilim insanından kritik Türkiye uyarısı
- Bakanlıktan 81 ile gitti! Yeni kural ve cezalar geliyor
- Körfez turkuaz renge büründü
- Kadınların başarısı Şenocak'ı rahatsız etti
- Taksiye alınmayan geline Ongun’dan mesaj
- 'Vaka sayısını düşürmenin tek bir yolu var'
- Üçüncü doz BioNTech kimler için gerekli?
- Canlı yayında birbirlerine girdiler: Adam mısın sen?
- En az aşı yapılan kentte seferberlik
- Alman kadın cimnastikçilerden protesto