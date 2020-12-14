Türk Rock müziğinin ilk temsilcilerinden Erkut Taçkın yaşamını yitirdi

14 Aralık 2020 Pazartesi, 17:01

Türk Rock müziğinin ilk temsilcilerinden, uzun zamandır kanser tedavisi gören Erkut Taçkın, 78 yaşında yaşamını yitirdi.

Müzisyen Erkut Taçkın'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu.

78 yaşındaki müzisyen, Türk rock müziğinin ilk temsilcilerindendi. Erkut Taçkın, denizci bir yüzbaşının oğlu olarak İstanbul’da doğdu. Babasının adı Namık Taçkın’dır. Bir abisi vardır. İlk ve ortaokulu bitirdikten sonra Heybeliada'daki Heybeliada Deniz Lisesi'ne girdi. 1955 yılında Deniz Harp Okulu ve Lisesi 'Genç Denizciler' orkestrasına katılarak müzik hayatına başladı. Genç Denizciler (Somer Soyata Orkestrası olarak da bilinir.)

ERKUT TAÇKIN KİMDİR?

Erkut Taçkın, ayrıca Silahlı Kuvvetler yüzme şampiyonlarındandı. Deniz Harp Okulu ve Lisesi Orkestrası ve Lokal Grubu gerçek anlamda vokal yapan ve Rock'n Roll çalan ilk müzik topluluğu olarak tarihe geçti. Orkestrada Güngör Yücel, Ersin Yüce, Erkan Gürsal, Durul Gence ve solist olarak da Erkut Taçkın vardı.

Askerliğini yaptıktan sonra Ankara'ya giden Erkut Taçkın, ardından Almanya'ya gitti. Burada da müzikal çalışmalar yapan sanatçı, 1966 yılında Türkiye'ye geri gelerek kariyerine burada devam etti.

Erkut Taçkın, 1962 yılında ilk evliliğini yaptı. 2 yıl sonra boşandı. Erkut Taçkın bugüne kadar iki kere evlenip boşandı. İkinci eşinden olan oğlu Namık Buğra Taçkın, 17 Ağustos 1989 tarihinde bir trafik kazasında 21 yaşındayken öldü.

Türkiye’nin Elvis Presley’i olarak anılan Erkut Taçkın’ın, 1975 yılında yayınlanan kendi adını taşıyan LP albümünde seslendirdiği "Sevmek İstiyorum" isimli şarkısı ise 'Aşk 101' dizisi sayesinde yıllar sonra yeniden popüler oldu.

1969 sonrasında ise Erkut Taçkın, kısa süreli gazino ve kulüp çalışmalarında bulundu. 1975 yılında yaptığı 'Beyaz Ev' adlı şarkısı hala akıllarda.

1976 yılının şubat-kasım ayları arasında Ayten Alpman ile sahnede bir ikili oluşturdu. 1978 yılında müziği bırakacağını açıkladı. 1980 yılının hemen başında Güney’de bir otel satın alan Taçkın’ın profesyonel müzik hayatı böylelikle sona ermiş oldu. Müziği tümüyle bırakmayan Taçkın sahneye ara vermiş oldu.

1990’ların ikinci yarısında Bolluca Çocuk Köyü yararına yaptıkları konserler ile yeniden toparlanan Durul Gence ekibinin solisti olarak sahne aldı. 2000’li yılların ikinci yarısından itibaren müzik çalışmalarına devam etti.

1967 yılında Ertem Eğilmez yönetmenliğindeki 'Ömre Bedel Kız' adlı filmde Kartal Tibet ve Fatma Girik ile birlikte oynadı. Yine 1967 yılında 'Devlerin İntikamı' adlı filmde Fikret Hakan ve Tanju Gürsu ile birlikte oynadı.