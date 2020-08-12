Türk sporu AKP'li akrabaların çiftliği!

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 08:43

Türkiye sporu liyakatsizliğin gölgesinde can çekişmeye devam ediyor. Yönetmelikleri gereği özerk olması gereken federasyonlar iktidar partisi AKP’nin kuklası haline gelmiş durumda. Öyle ki partinin önde gelen isimlerinin akrabaları, kardeşleri federasyonların yönetim kurullarında önemli görevler üstleniyor.

Birgün gazetesinde yer alan habere göre, Türkiye Voleybol Federasyonu’nun (TVF) Asbaşkanı Ahmet Göksu, eski İçişleri Bakanı, şimdilerde ise VakıfBank’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlenen Abdülkadir Aksu’nun halasının oğlu ve kayın biraderi. Uzun yıllardır TVF’nin yönetim kurulunda yer alan ve bir dönem Diyarbakırspor’un da başkanlığını yapan Göksu, siyasetle olan ilişkisini Anadolu Ajansı’na verdiği bir röportajda şöyle özetliyor:

“2 erkek 4 kız kardeşiz. 3 ablamın eşi de bakanlık ve milletvekilliği yaptı. Abdülkadir Aksu hala çocuğum ve eniştem olur, ayrıca Tevfik Ensari ve Esat Kemaler de diğer eniştelerim.”

TVF’nin AKP’yle ilişkisi sadece Göksu’yla da sınırlı değil. Federasyonun yönetim kurulunda geçen mart ayında Ankara Büyükşehir Belediyesi AKP Grup Başkan Vekilliği’nden istifa eden Mümin Altunışık da var, AKP Manisa İl Başkanı Zülfikar Gürcan da.

KARDEŞLER YÖNETİM KURULUNDA

Türkiye Atletizm Federasyonu’nu (TAF) da voleybol federasyonu gibi iktidar partisinin arka bahçesine dönüşmüş. TAF’ın yönetim kurulunda eski ve aktif bakanların kardeşleri cirit atıyor. Eski İçişleri Bakanlarından bir diğeri Efkan Ala’nın kardeşi Atıf Ala, TAF’ın yönetim kurulunda. Atıf Ala aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini de üstleniyor. Kurulda yer alan bir diğer kardeş ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi Hasan Çavuşoğlu. Alanyaspor’un da başkanlığını üstlenen Hasan Çavuşoğlu sporun içinde fazlasıyla yer alıyor.

TOKİ’DEN MALİYE BAKANLIĞI'NA

Kardeşlerin yanı sıra Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adil Çalışkan, TAF’ın yönetim kurulunda. Kurulda yer alan ilginç isimler bununla da sınırlı değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Kaynakları Başkanı İsmail Kargulu, Maliye Bakanlığı Müşaviri İsmail İlhan Hatipoğlu ve AKP Gölbaşı Gençlik Kolları’nda yer alan Ali Bican Türk, Atletizm Federasyonu’nu yöneten kurulun üyeleri. TFF YÖnetim Kurulu üyesi İsmail Erdem de eski Sancaktepe'nin AKP'li Belediye Başkanıydı, Ataşehir'de aday olup CHP'li aday Battal İlgezdi'ye kaybettikten sonra TFF yönetim kurulu üyeliği ile ödülylendirildi. Kurulda yer alabilmek için birinci öncelik AKP’ye yakın olmak.

Yine Başakşehir futbol takımının başkanı Göksel Gümüşdağ da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aile yakını.

Özerk olması gereken federasyonların iktidar partisine yakınlı sporla siyasetin ne kadar iç içe geçtiğinin bir başka kanıtı.



