Türk Tabipleri Birliği'nde yeni görev dağılımı
Türk Tabipleri Birliği (TTB) 72'nci Büyük Kongresi'nden ardından yönetimdeki görev dağılımı belirlendi.
TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur, 2'nci başkan Ali İhsan Ötken olurken eski Ankara Tabip Odası Başkanı Vedat Bulut da genel sekreter oldu.
TTB 72'nci Büyük Kongresi'nde seçimi kazanan 'Etkin Demokratik TTB' grubunun listesi olmuştu. Yapılan görev dağılımı ile TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur oldu.
TTB yeni yönetimindeki görev dağılımı şöyle:
Başkan: Rasime Şebnem Korur, 2. Başkan: Ali İhsan Ökten, Genel Sekreter: Vedat Bulut, Muhasip Üye: İbrahim Akkurt, Veznedar Üye: Alican Bahadır, Üye: Çiğdem Aslan, Üye: Deniz Erdoğdu,Üye: Halis Yerlikaya, Üye: Kazım Doğan Eroğulları, Üye: Meltem Günbeği, Üye: Onur Naci Karahancı
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