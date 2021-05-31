Türk Tabipleri Birliği’nden varyant virüs uyarısı: Hangi ülkeden gelindiğine bakılmaksızın 14 gün karantina uygulanmalı
Birçok varyantın bulunduğu ülkelerden Türkiye'ye gelişte karantina uygulanmadığını vurgulayan TTB, "Yeni varyant tehlikesini önleyebilmek için hangi ülkeden gelindiğine bakılmaksızın en az 14 gün karantina uygulanmalıdır" çağrısında bulundu.
Türk Tabipleri Birliği (TTB), birçok varyantın bulunduğu ülkelerden Türkiye’ye girişlerin serbest olduğuna dikkat çekerek Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulundu.
Türk Tabipleri Birliği’nden yapılan açıklamada, “Varyant virüsler nedeniyle izolasyon süreleri 14 güne çıkarıldı; ancak birçok varyantın bulunduğu ülkelerden Türkiye’ye gelişte karantina uygulanmamaktadır. Yeni varyant tehlikesini önleyebilmek için hangi ülkeden gelindiğine bakılmaksızın en az 14 gün karantina uygulanmalıdır” önerisi paylaşıldı.
TTB’nin açıklamasında ayrıca, “Sağlık Bakanlığı, karantina sürelerinin 14 güne çıkarılma kararına hangi varyant virüsün gerekçe olduğunu, varyant virüslere karşı yapılan analizleri ve güncel bilgileri toplum ile paylaşmalıdır” çağrısı yapıldı.
Sağlık Bakanlığı, karantina sürelerinin 14 güne çıkarılma kararına hangi varyant virüsün gerekçe olduğunu, varyant virüslere karşı yapılan analizleri ve güncel bilgileri toplum ile paylaşmalıdır.— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) May 30, 2021
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