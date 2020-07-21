Türkan Elçi: Hukuk Fakültesi’nden mezun oldum
Eşi Tahir Elçi’nin öldürülmesinin ardından edebiyat öğretmenliğini bırakarak hukuk fakültesine giren Türkan Elçi, mezun olarak diplomasını aldığını açıkladı.
Hukuk fakültesinden mezun olduğunu sosyal medya hesabından duyuran Türkan Elçi, şu ifadeleri kullandı:
“Hukuk Fakültesi’ni okumaya eşimle karar vermiştik. Çıktığım yolculuğa tek başıma devam etmek zorunda kaldım, yas sürecimi ders çalışarak alt etmeye çalıştım. Mezun oldum. Diplomamda acılı bir zamanın alın teri var. Zor da olsa çıkılan yoldan dönülmemeli. Kadınların buna ihtiyacı var.”
Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, 28 Kasım 2015’te Sur ilçesindeki Dört Ayaklı Minare’nin önünde basın açıklaması yaparken öldürüldü. Eşi Türkan Elçi, 2017 yılında hukuk fakültesi okumaya başlamıştı.
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