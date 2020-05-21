Turkcell Global Bilgi 10 günde 14 bin deneyim merkezi açtı

21 Mayıs 2020 Perşembe, 10:53

Turkcell Global Bilgi, Covid-19 sürecinin başından itibaren çalışanlarına evden çalışma imkanı sunarak Türkiye’nin dört bir yanında 14 bin deneyim merkezini hayata geçirmiş oldu.

Evden çalışma sisteminin büyük önem taşıdığı bugünlerde dijitalleşmenin önemini vurgulayan Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur “Dijital dönüşüme çok önceden başlamış bir şirket olmamız böyle büyük organizasyonlarda hızlı karar almamızı destekliyor. 10 gün gibi kısa bir süre içerisinde 14 bin çalışma arkadaşımızı evden çalışma modeline geçirmenin yanında eğitim, gelişim, spor, motivasyon, psikolog ve diyetisyen gibi çalışanlarımıza sağladığımız tüm imkanları da dijital platformdan devam ettiriyoruz” dedi.

DİJİTALLEŞMENİN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA ANLADIK

Globalim ve Globalbilgiliyim uygulamaları sayesinde şirket içi tüm süreçlerin dijital ortama taşındığını söyleyen Aynur "Hizmet verdiğimiz firmalar için geliştirdiğimiz Müşterimetre uygulaması üzerinden de müşterilerimiz kendi operasyonel verilerini anlık olarak görebilmekte, sosyal medyada markaları hakkında yapılan yorumları takip edebilmekteler. Yaşadığımız bu dönem üzücü olmakla birlikte hem kurumlar hem de bireyler bazında dijitalleşmenin ne kadar kritik olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatmış oldu” ifadelerini kullandı.