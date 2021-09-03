Türkiye, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda golbolde altın madalya kazandı

03 Eylül 2021 Cuma, 13:14

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar golbol dalında Türkiye, altın madalya kazandı.



2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar golbol final karşılaşmasında ABD'yi 9-2 mağlup ederek altın madalyayı kazandı.

Karşılaşmada Türkiye'nin gollerini Seda Altunoluk (9) kaydetti. Milli sporcu, golbolde toplamda 46 gol atarak oyunların en skorer ismi oldu. ABD'nin sayıları ise Eliana Mason ve Asya Miller'den geldi.

Kader Çelik, Şeydanur Kaplan, Sevda Altunoluk, Reyhan Yılmaz ve Fatma Gül Güler'den oluşan milli takım kadrosu, Rio 2016'nın sonrasında Türkiye'ye üst üste ikinci paralimpik şampiyonluğunu kazandırdı.