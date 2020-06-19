Türkiye, AB'nin korona karantinasını böyle aşacak

19 Haziran 2020 Cuma, 12:24

Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve diğer bazı Avrupa ülkelerine kaldırılan uyarı, Türkiye ve Türkiye'ye gidip gelen herkes için geçerli. Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre bu uyarı, “Türkiye’yi Covid-19 açısından riskli sayıyoruz ve buradan gelenlere karantina uygulayacağız” anlamına geliyor. Hükümet federal çapta bu üst düzenlemeyi yaparken, Eyalet yönetimleri de kendi çıkardıkları düzenlemelerle karantinayı yasal zemine oturtuyor.

KARANTİNA ŞARTI NE GETİRİYOR?

– Türkiye'den gelenlere uygulanacak olan “ev karantinası” yasal olarak tüm eyaletler tarafından 14 gün olarak belirlendi. Virüs tespit edilmişse “hastane karantinası” uygulanıyor. Bu süreçte tedaviye de başlanıyor.

– Seyahat uyarısı, Türkiye'ye gitmeyi yasaklamıyor. Ancak bu uyarıya rağmen gidip de Türkiye'de rahatsızlananları çeşitli sorunlar bekliyor. Bunlardan biri, eğer Alman vatandaşı değilseniz, iyileşene kadar dönüşünüzün pek mümkün olmaması.

– Sağlık sigortaları da, seyahat uyarısı yapılan ülkelere gitmek isteyenlere zorluk çıkarıyor. Kimi “yurt dışı sağlık hizmet bedeli”ni yükseltiyor; kimi de “seyahat uyarısına rağmen gittin” diyerek, hastalanan kişinin oradaki sağlık hizmetini üstlenmekte sorun çıkarıyor.

– Türkiye'ye gidip de yolda ateşi yükselen kişi aynı uçakla geri gönderiliyor. Daha sonra rahatsızlanmışsa iyileşmeden getirilmesi mümkün olmuyor.

– Almanya ya da bir AB üyesi ülkeye gelip de karantina şartına uymayanları para cezası bekliyor. Ayrıca virüs yaydığı tespit edilmişse hakkında dava açılması da mümkün.

KARANTİNA ŞARTI NASIL AŞILACAK?

– Türkiye iş için ya da özel ziyaret için Almanya'ya gelmek yasak değil. Ancak karantina şartı nedeniyle, Türkiye'den gelen herkesin, virüslü olup olmadığına bakılmaksızın ev karantinasına alınması şartı var. Alman vatandaşı iseniz, Almanya’da oturma izniniz varsa, Almanya’ya girişiniz hiç bir şekilde engellenemez ve bu ülkede test yaptırıp karantinasız kalabilirsiniz.

– Düzenlemeyi her eyalet kendince yapıyor ve buna göre yönetmelikler çıkarıyor. Gelen kişinin adı, adresi alınıyor. Evine her gün ya da sık aralıklarla Sağlık Bakanlığı birimlerince denetimler yapılıyor. Evde kalmayı kabul ediyorsanız, gelmenizde zaten bir sıkıntı yok.

– İster Alman vatandaşı, ister oturma izniyle, isterseniz turist olarak gidin, AB’ye yola çıkmadan en geç 48 saat önce Türkiye'de test yaptırıp “negatif” sonucu almışsanız, karantina şartsız Almanya'da kalabilirsiniz. Yalnız bu PCR testinin, ISO 15189 veya ISO / IEC 17025 sertifikalı olması gerekiyor. Türkiye ya da AB dışı ülkelerde başka testlerin sonuçları kabul edilmiyor.

– En çok Türk'ün yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Yüksek İdare Mahkemesi, eyaletin getirdiği karantina şartını “açık olmadığı, genelleme yaptığı” gerekçesiyle iptal etti. Benzer bir hüküm Aşağı Saksonya, yani Hannover ve civarında da geçerli. Bu eyaletlere gelecek olanlara, eyaletler yeni düzenleme yapana kadar ev karantinası yok.

– Kara yoluyla gelecek olanlar, eğer Türkiye’de halledememişse, Covid- 19 testini Bulgaristan veya Yunanistan'da da yaptırabilir. Buraların yaptıkları testler AB için geçerli ve negatif sonuç çıkarsa Almanya'da karantinaya girmeden kalabilirsiniz.