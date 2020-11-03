Türkiye Bankalar Birliği: Depremden etkilenen banka müşterilerine kolaylık sağlanacak
Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada, İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin, "Bankalarımız, depremden doğrudan etkilenen ve gördükleri zarar nedeniyle edimlerini yerine getirmekte zorlanan müşterilere vadesi gelen borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde, yapılandırılmasında gerekli kolaylık ve desteği sağlayacaklardır." ifadesi kullanıldı.
TBB'den yapılan açıklamada, "İzmir ilimizde meydana gelen depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, milletimize ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." denildi.
Depremin etkilerinin sınırlı bir alanda kalmasının teselli olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bankalarımız, depremden doğrudan etkilenen ve gördükleri zarar nedeniyle edimlerini yerine getirmekte zorlanan müşterilere vadesi gelen borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde, yapılandırılmasında gerekli kolaylık ve desteği sağlayacaklardır. Müşterilerden, depremden etkilendiklerini kanıtlayan belgelerle bankaları ile temasa geçmeleri beklenmektedir."
Açıklamada, mücbir hali yaşayan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması amacıyla gerekli hassasiyetin gösterilmesi için Risk Merkezi üyelerinin bilgilendirileceği aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
- Enkazdan sağ kurtulan avukat skandalı anlattı
- 50 yaş üstü ve 25 yaş altı yurttaşlara kötü haber
- 18 milletvekiline fezleke
- Depremzedelerin üzerine örtülen alüminyum örtü nedir?
- Leicester City, Cengiz Ünder'i konuşuyor
- Ayda bebek 91. saatte kurtarıldı!
- Kiralara yapılacak zam oranları belli oldu
- İzmir'in Urla ilçesinde deprem!
- Yalıdaki “Cadılar Bayramı” partisine polis baskını
- Viyana'da silahlı saldırı: 7 ölü
Video Haberler
- Soyer 'Bir kira bir yuva' kampanyasını başlattı
- Gözlerde acı vardı... CHP Grubu'nda duygusal anlar!
- Marmara’da beklenen büyük deprem için tarih verdi
- İzmir'e maske bağışlarken gözyaşlarını tutamadı
- CNN Türk spikerinin canlı yayında çok zor anları!
- İzmir'e giden yardım kolisinde ağlatan not
- İzmir’de yaşanan tsunaminin yeni dehşet görüntüleri
- Ayda Gezgin'in ambulanstaki görüntüleri gözleri yaşarttı
- İstanbul'da yol verme yüzünden çıkan kavga kamerada
- Polisi karşımda değil arkamda görmek istiyorum
En Çok Okunan Haberler
- Enkazdan sağ kurtulan avukat skandalı anlattı
- 50 yaş üstü ve 25 yaş altı yurttaşlara kötü haber
- 18 milletvekiline fezleke
- Depremzedelerin üzerine örtülen alüminyum örtü nedir?
- Leicester City, Cengiz Ünder'i konuşuyor
- Ayda bebek 91. saatte kurtarıldı!
- Kiralara yapılacak zam oranları belli oldu
- İzmir'in Urla ilçesinde deprem!
- Yalıdaki “Cadılar Bayramı” partisine polis baskını
- Viyana'da silahlı saldırı: 7 ölü