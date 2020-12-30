Türkiye'ye de aşı sağlayan Sinovac’ın sitesi “Ayyıldız” isimli grup tarafından ele geçirildi
Koronavirüs aşısının geliştiricisi Sinovac şirketinin internet sitesi kendilerini "Türk Siber Ordusu" olarak tanımlayan "Ayyıldız" isimli grup tarafından ele geçirildi.
Çin'e bağlı özerk bölge Hong Kong merkezli firma Sinovac'ın, yeni tip koronavirüs aşısının "Keymen" firması ile Türkiye ve Azerbaycan'a dağıtılacağını açıklamasının ardından, şirketin internet sitesi ele geçirildi. Kendilerini "Türk Siber Ordusu" olarak tanımlayan "Ayyıldız" isimli grup ve Marbeyliwerom isimli kullanıcı, Sinovac'ın internet sitesinden "Al bayraktan, Gök bayrağa selam olsun. Cuma namazını Çin Seddi'nde kılmayı nasip et yarabbi. Ruhum bedenim ve fikrim her şey Müslüman Türk milletine feda olsun. Ölümümden sonra ruhum sizlerle hep beraber. Bu cihanda bir araya gelemesek de Uygur güzeli elbet bir gün orağımız olur" notu paylaştılar.
Avrupa basınında geçen hafta, Çin'in koronavirüs aşısının Türkiye'ye verilmesi için bazı Uygur vatandaşlarının Çin'e iadesini talep ettiği yönünde ididalar yer almıştı.
AŞIDA "ARACI FİRMA" TARTIŞMASI
Çin aşısının alımında aracı firma kullanıldığı ve aşıyı Keymen İlaç firmasının getirdiği iddiasına, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Devlet Malzeme Ofisi (DMO) doğrudan alacak, aracı yok” diye yalanlamıştı. Bir TRT muhabirinin Çin'den paylaştığı fotoğrafta, aracı firma olarak "Keymen"ın görüldüğü iddialarının ardından, Bakan Koca, Çin’den ithal getirilen aşılarda Keymen İlaç’ın aracı firma değil Sinovac’ın Türkiye distribütörü" olduğunu belirterek, “Keymen Sinovac’ı, Devlet Malzeme Ofisi de Türkiye’yi temsil etmektedir” demişti.
Sinovac da açıklama yaparak koronavirüs aşısının, Türkiye ve Azerbaycan'a "Keymen" firması tarafından dağıtılacağını duyurmuştu.
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