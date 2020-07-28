Türkiye Diyanet Vakfı, ‘İnsanların ateist olmasına vesile oluyorsunuz’ diye çıkıştı

28 Temmuz 2020 Salı, 02:00

İşyeri kira sözleşmesinin ortağının üzerine olduğun fakat ortağının eşi hasta olduğu için kendisinin bu süreçle ilgilendiğini söyleyen Çakmak, yapılan haberlerin ardından Türkiye Diyanet Vakfı Bingöl temsilcisi tarafından telefon ile arandığını söyledi. Vakıf tarafından tehdit edildiğini iddia eden Çakmak, “Sizin ve yerel basında yapılan haberlerden dolayı Diyanet Vakfı’nın Bilgöl temsilcisi beni arayıp ‘Vebal alıyorsunuz. İnsanların ateist olmasına vesile oluyorsunuz, dedi. Öyle bir saçmalık olabilir mi? Benim yaptığımla insanlar ateist oluyorsa sizin yaptığınızla imana gelsinler o zaman. Asıl mevzu haberlerin altına yapılan yorumlardı. Yurttaşların bazıları her cuma çıkışında camiye yardım verdiğini ama bu saatten sonra vermeyeceğini yazmıştı. Bunların kaygısı iman değil, insanların ateist olması değil, tamamen ekonomik kaygı” diye konuştu.

HDP’Lİ AYDEMİR: ÖNERGE VERECEĞİZ

HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir de Diyanet Vakfı kiracılarının durumuna ilişkin Meclis’te soru önergesi vereceğini söyledi. Aydemir, Türkiye Diyanet Vakfı’nın bilgi taleplerine uzun süredir yanıt vermediğini belirterek esnafla yaptığı görüşmelerle ilgili olarak “Bingöl Belediyesi ve Türkiye Diyanet Vakfı’na ait olan işyerleri kiracılarına, pandemi nedeniyle üç aylık bir süre kapsamında kira alınmayacağı ifade edilmişti. Özellikle Diyanet Vakfına ait olan; Ulucami pasajı, Hacı Hıdır Camiisi pasajında bulunan iş yerlerinin esnaflarına gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde, bu tutumun değiştiğini, ödenmeyen üç aylık kiraların altı taksit şeklinde talep edildiğini öğrendik. Çok zor durumda olduklarını ifade eden esnafın talebi, kiraların alınmaması yönündedir” ifadelerini kullandı.