Türkiye Diyanet Vakfı, ‘İnsanların ateist olmasına vesile oluyorsunuz’ diye çıkıştı
Bingöl il merkezinde ortağıyla beraber oyun salonu işleten ve kiracısı olduğu Türkiye Diyanet Vakfı’na pandemiden dolayı kirasını ödeyemeyen Müjdat Çakmak, sıkıntılarını CİMER’e yaptığı başvuru ile anlattı. Cumhuriyet’in ve yerel basının başvuruyu haberleştirmesinin ardından tehdit edildiğini belirten Çakmak, Diyanet Vakfı’nın Bingöl temsilcisinin kendisini arayıp “Vebal alıyorsunuz. İnsanların ateist olmasına vesile oluyorsunuz” dediğini belirtti.
İşyeri kira sözleşmesinin ortağının üzerine olduğun fakat ortağının eşi hasta olduğu için kendisinin bu süreçle ilgilendiğini söyleyen Çakmak, yapılan haberlerin ardından Türkiye Diyanet Vakfı Bingöl temsilcisi tarafından telefon ile arandığını söyledi. Vakıf tarafından tehdit edildiğini iddia eden Çakmak, “Sizin ve yerel basında yapılan haberlerden dolayı Diyanet Vakfı’nın Bilgöl temsilcisi beni arayıp ‘Vebal alıyorsunuz. İnsanların ateist olmasına vesile oluyorsunuz, dedi. Öyle bir saçmalık olabilir mi? Benim yaptığımla insanlar ateist oluyorsa sizin yaptığınızla imana gelsinler o zaman. Asıl mevzu haberlerin altına yapılan yorumlardı. Yurttaşların bazıları her cuma çıkışında camiye yardım verdiğini ama bu saatten sonra vermeyeceğini yazmıştı. Bunların kaygısı iman değil, insanların ateist olması değil, tamamen ekonomik kaygı” diye konuştu.
HDP’Lİ AYDEMİR: ÖNERGE VERECEĞİZ
HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir de Diyanet Vakfı kiracılarının durumuna ilişkin Meclis’te soru önergesi vereceğini söyledi. Aydemir, Türkiye Diyanet Vakfı’nın bilgi taleplerine uzun süredir yanıt vermediğini belirterek esnafla yaptığı görüşmelerle ilgili olarak “Bingöl Belediyesi ve Türkiye Diyanet Vakfı’na ait olan işyerleri kiracılarına, pandemi nedeniyle üç aylık bir süre kapsamında kira alınmayacağı ifade edilmişti. Özellikle Diyanet Vakfına ait olan; Ulucami pasajı, Hacı Hıdır Camiisi pasajında bulunan iş yerlerinin esnaflarına gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde, bu tutumun değiştiğini, ödenmeyen üç aylık kiraların altı taksit şeklinde talep edildiğini öğrendik. Çok zor durumda olduklarını ifade eden esnafın talebi, kiraların alınmaması yönündedir” ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Üzerine çıktığı aracı, ayaklarıyla kullandı
- Mansur Yavaş'ın 'afiyet ver' kampanyasına rekor destek
- Kadınların İstanbul Sözleşmesi etkinliğine müdahale
- İmamoğlu'ndan çağrı: İtiraz etmeye davet ediyorum
- Asılı halde gören yurttaşlar hemen ekiplere haber verdi
- Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı
- Melek Mosso, Cumartesi Anneleri için söyledi
- Yavru boz ayı kaçtı, köpek kovaladı
- Koronavirüse rağmen yat partisi kamerada
- Bu adam ve bu adam gibiler benim bir şeyim olamaz