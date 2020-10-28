Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı çocukları eğitime başladı

28 Ekim 2020 Çarşamba, 02:00

Eğitim gönüllülerinin verdiği bilişim ve kodlama, İngilizce, fen, matematik, sosyal duygusal öğrenme ve okuma programlarıyla ilköğretim çağındaki çocuklara akademik, sosyal ve duygusal beceriler kazandırılması hedefleniyor.

Vakıf Genel Müdürü Sait Tosyalı, 800 gönüllü tarafından Türkiye’nin her yerinden dört bin çocuk çocuğa uzaktan eğitim verileceğini söyledi. Vakfın eğitim programlarının dijital içeriğe dönüştürüldüğünü, programın temmuzda 400 gönüllü ve 2 bin 500 çocukla pilot uygulamasının yapıldığını anlatan Tosyalı, “Programın pilot uygulamayla ölçme ve değerlendirilmesi de yapıldı ve şimdi gönül rahatlığıyla başlayacağız. Eski Arçelikliler Derneği ile başlattığımız tablet kampanyasının destek görmesini bekliyoruz. Ne kadar çok bağış gelirse o kadar çok çocuğa erişebiliriz. Kampanya büyürse interneti olmayan çocuklar için fon ayırmak da mümkün olabilecek” dedi.

Tosyalı’nın verdiği bilgilere göre, yıl sonuna kadar toplam 8 bin çocuğun TEGV uzaktan eğitimleriyle tanışması bekleniyor. Uzaktan eğitimler Türkiye’nin 7 bölgesinde, 67 etkinlik noktasında uygulanıyor.

Vakfın uzaktan eğitim programları şöyle:

ALGO DİJİTAL BİLİŞİM: Çocukların okuldan uzak oldukları bu dönemde teknolojinin doğru kullanımı, algoritma ve günlük hayat problemleri arasında ilişki kurabilmelerini, problem çözme becerilerine katkıda bulunmayı hedefliyor. Başlıca amaçları arasında temel bilişim teknolojilerini tanıma, temel programlama bilgi ve becerilerini edinme, günlük hayat ve kodlama kavramı arasında ilişki kurabilme, yaratıcı düşünme ve çözüm üretebilme becerilerini geliştirme ve analitik düşünme, eleştirel düşünme, problem çözebilme becerilerini geliştirme yer alıyor.

BİLİM KAFASI: Okullarından uzak oldukları bu dönemde çocukların bilimsel süreç basamaklarına hakim, neden-sonuç ilişkisi kurabilen ve fen bilimine karşı olumlu tutum geliştiren bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

SAYILARIN DÜNYASI: Bu programda çocukların matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmelerine katkı sağlanması, matematiğe ilişkin duyabilecekleri kaygının azaltılması hedefleniyor. Günlük hayatta ihtiyaç duyulan temel matematik bilgi ve becerilerinde artış, problem çözme becerilerinde gelişme, karmaşık sorunları açık, basit ve mantıksal adımlara ayırarak çözme ve düzenlemelerini sağlama ve matematiğin farklı disiplinlerle ilişkisini fark ettirme temel amaçlar.

OKUYORUM OYNUYORUM: Online Okuma Programı kapsamında, çocukların kitapların maceralı yolculuğuna dahil olması, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmelerini, sosyal duygusal gelişimlerine dair farkındalık kazanmaları, farklı yazar ve kitaplarla tanışmaları ve okumanın, hayal kurmanın heyecanlı yolculuğuna dahil olmaları amaçlanıyor.

GİZLİ HAZİNEM: Çocuklara kişisel farkındalık kazandırmayı ve onların sosyal becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bir eğitim programı. Bu etkinlikle, çocukların duygularını tanıdığı ve yönetmeyi öğrendiği; içinde yaşadığı çevre ve toplumu önemsemeye başladığı; sorumlu davranmayı, pozitif, sağlıklı sosyal ilişkiler kurmayı, kendisi ve çevresine zarar veren davranışlardan kaçınmayı öğrenmesi hedefleniyor.

İNGİLİZCE KONUŞMA KULÜBÜ: Bu program, çocukların şarkı, resim tarifi, diyalog, kısa metinler, interaktif çalışmalar ve oyunlarla anadilde öğrendikleri şekilde duyarak ve konuşmayı deneyerek İngilizce öğrenmelerini hedefliyor.

ÖĞRENCİLERE TABLET

TEGV uzaktan eğitime erişimi yaygınlaştırmak ve dezavantajlı bölgelere de taşımak amacıyla Eski Arçelikliler Derneği ile ‘’Yeni Dünya Projesi’’ni başlattı. Projenin ilk bölümünde Beykoz’da Kılıçlı ve Zerzavatçı köylerindeki Kılıçlı İlköğretim Okulu ve Sait Taşçıoğlu İlköğretim Okulu ile Siirt/Kurtalan’da bulunan Gürgöze İlköğretim Okulu öğrencilerine tablet dağıtıldı. Projenin ikinci bölümünde Van Muradiye ve Hakkâri’deki öğrencilere 400 tablet verilecek.

Bağış kampanyası ile ilgili ayrıntılı bilgi vakfın internet sitesinden alınabilir.