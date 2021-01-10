Türkiye Gazeteciler Sendikası: Bugün, kutlama değil mücadele gerektiriyor

10 Ocak 2021 Pazar, 13:21

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS Ankara Şube Yönetimi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne ilişkin bir çağrı metni yayımladı.

TGS açıklamasında, "Günümüz Türkiyesi'nde 10 Ocak'ı sadece 'Çalışan Gazeteciler' günü olarak tanımlamak oldukça zor. Çünkü sektördeki işsizliğin ülke ortalamasının 2 katı olduğu, güvencesiz ve sendikasız çalışmanın yüzde 90'ı aştığı, 67 gazetecinin cezaevinde olduğu medya sektöründe 10 Ocak, utlama değil mücadele gerektiriyor" denildi.

TGS, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gazetecilerin görevlerini yapmalarını engelleyen polis memurları hakkında bir an evvel gereğini yapmasını istedi.

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne "Gazetecileri engellemekten vazgeçin" çağrısı yapan TGS, Ankara'da gazetecilerin kolluk tarafından engellenmeye çalışıldığı şu olayları paylaştı:

- Meclis önünde 3 Temmuz 2020 tarihinde oturma eylemi yapan baro başkanlarının bulunduğu alana polis yalnızca parlamento kartı olan gazetecilerin girişine izin verdi. Güvenlik güçleri, basın kartı olan muhabirler de dahil birçok gazetecinin haberi izlemesini engelledi. Polis, içeriye girmek isteyen gazeteci Sibel Hürtaş’ı gözaltına aldı.

-Suruç katliamını Ankara’da protesto eden gruba yönelik polis müdahalesini çeken gazeteci Demet Aran’a polis müdahale etmiş, elinden telefonunu alarak görevini engellemeye çalıştı.

-Alacakları için Soma ve Ermenek’ten Ankara’ya gelen madenciler, madenci anıtı önünde açıklama yapmak istedi. Polis, 21 Ekim 2020’deki bu açıklamayı izleyen, ANKA Muhabirinin görevini yapmasını engelledi.

-8 Ocak 2021'de Boğaziçili Öğrencilerin "Kayyum Rektöre" karşı verdikleri mücadeleye destek olmak için çeşitli Ankaralı öğrenci grupları Kızılay'da eylem yapmak istedi. Devletin kolluk güçleri bu eylemi engellediği gibi gazetecilerin de görüntü almasına da engel oldu. KRT TV muhabiri ve kameramanını alandan uzaklaştırmak istedi.

-Çankaya Belediyesi’nin önünde 30 Aralık 2020’de Kadın Meclisleri’nin düzenlediği protesto eylemi sırasında gazeteciler polis tarafından benzer şekilde engellendi. Emniyet amiri, “Basının fotoğraf çekmesine izin vermeyin” dedi. Gazeteciler, basın kartlarını göstermelerine rağmen başlarına polis dikilerek engelleme devam etti. Görüntü alınmasına engel olundu. Gazeteciler, polis tarafından uzaklaştırıldı.

-5 Ocak 2021'de Çankaya Belediyesi önünde yapılan "Gülüstan Doku Nerede?" eylemi sırasında Jinnews Muhabirleri Habibe Eren ve Öznur Değer darp edilerek gözaltına alındı.