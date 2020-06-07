Türkiye Gazeteciler Sendikası'ndan farkındalık mesajı: ''Hoş çocuksun, seni ekran yüzü yapalım'

TGS de o kampanyaya katıldı! ''Hoş çocuksun, seni ekran yüzü yapalım' Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), medyadaki kadına karşı kalıplaşmış söylemlere #erkekyerinibilsin kampanyası ile dikkat çekti. Sendika, konuyla ilgili dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
07 Haziran 2020 Pazar, 09:36
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Erkek şiddetine, ayrımcılığa, tacize ve cinsiyetçiliğe dikkat etmek için sosyal medyada başlatılan #erkekyerinibilsin kampanyası büyüyor. 

#erkekyerinibilsin etiketi sosyal medya gündemindeki yerini korurken, dikkat çeken bir paylaşım da Türkiye Gazeteciler Sendikası'ndan (TGS) geldi.

Gazeteciler Sendikası, medyadaki ayrımcı söylemlere #ErkekYeriniBilsin etiketiyle şöyle tepki gösterdi:



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