Türkiye Gazeteciler Sendikası'ndan farkındalık mesajı: ''Hoş çocuksun, seni ekran yüzü yapalım'
TGS de o kampanyaya katıldı! ''Hoş çocuksun, seni ekran yüzü yapalım' Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), medyadaki kadına karşı kalıplaşmış söylemlere #erkekyerinibilsin kampanyası ile dikkat çekti. Sendika, konuyla ilgili dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.
Erkek şiddetine, ayrımcılığa, tacize ve cinsiyetçiliğe dikkat etmek için sosyal medyada başlatılan #erkekyerinibilsin kampanyası büyüyor.
#erkekyerinibilsin etiketi sosyal medya gündemindeki yerini korurken, dikkat çeken bir paylaşım da Türkiye Gazeteciler Sendikası'ndan (TGS) geldi.
Gazeteciler Sendikası, medyadaki ayrımcı söylemlere #ErkekYeriniBilsin etiketiyle şöyle tepki gösterdi:
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