Türkiye genelinde 1,5 milyon kişinin kredi kartı ve kimlik bilgilerini çalan şüpheliler gözaltına alındı
Türkiye genelinde 1,5 milyon kişinin kredi kartı ve kimlik bilgilerini çalan kişilere yönelik, Muğla merkezli 9 il ve 50 adreste eş zamanlı yapılan operasyon kapsamında Samsun'da 1 kişi gözaltına alındı.
Muğla Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 6 ay süren fiziki ve teknik takibi sonucu yaklaşık 1,5 milyon kişinin kredi kartı ve kimlik bilgilerini çalan şüpheliler bu sabah yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi’nde ikamet eden O.A.'nın (21) evine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan O.A.’nın evinde kredi kartı, flaş bellek ve hard disklere incelenmek üzere el konuldu.
BİLGİLERİ İLLEGAL ALANLARDA SATMIŞLAR
Şüphelilerin elde ettikleri mağdurlara ait kimlik ve kredi kartı bilgilerini “dark net” ve “deep web” gibi illegal alanlarda sattıkları, bu şekilde kazanç elde ettikleri bilgisi edinildi. Aynı şekilde Samsun'da gözaltına alınan O.A. isimli şahıs aynı şekilde 2015 yılında başkasına ait kredi kartı ile alışveriş yaparken Samsun siber polisi tarafından yakalandığı ve bir süre cezaevinde yattıktan sonra pandemi sürecinde tahliye olduğu öğrenildi.
Samsun'da gözaltına alınan O.A., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık raporu alındıktan sonra Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. O.A.’nın Muğla’ya gönderileceği öğrenildi.
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