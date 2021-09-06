Türkiye, Hollanda ile iki farklı branşta mücadele edecek
Türkiye Erkek Voleybol ve A Milli Futbol Takımı olarak iki ayrı kulvarda Hollanda'nın karşsında yer alacak.
Türkiye bu hafta farklı kulvarlarda Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Daha önce de A Milli Kadın Voleybol Takımımızın'da Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda üçüncülük mücadelesinde Hollanda'yı yenerek bronz madalyanın sahibi olmuşlardı.
FİLENİN EFELERİ 4'TE 4 İÇİN
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki üçüncü maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi.
Hollanda ile bugün oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Maç naklen TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.
A MİLLİ TAKIM LİDERLİK HEDEFİNDE
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye, Cebelitarık'ı yenerek G grubunda liderliğini sürdürürken, sıradaki rakip Hollanda. Hollanda - Türkiye maçı 7 Eylül Salı akşamı oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
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