Türkiye, İdlib’deki bir gözlem noktasından çekiliyor

20 Ekim 2020 Salı, 09:51

Türkiye tarafından 2018 yılında, Suriye hükümet güçleri ile Ankara’nın desteklediği Suriyeli muhalifler arasındaki çatışmaları durdurmak amacıyla yapılan anlaşma kapsamında İdlib vilayeti etrafında 12 gözlem noktası kurulmuştu. Türkiye’nin çekilmekte olduğu Morek de bu gözlem noktalarından biri.

Suriye hükümet güçleri anlaşmaya rağmen mevzi kazanmaya devam ederken, Morek ve diğer Türk gözlem noktalarından bazılarını kuşattı.

Ankara buna rağmen kuşatılan gözlem noktalarından çekilmedi ve ikmal yapmayı sürdürdü.

Diğer taraftan da İdlib’de muhaliflerin kontrolü altında bölgedeki gözlem noktalarına yığınak yaparak Suriye güçlerinin ilerlemesini ve milyonlarca Suriyeli mültecinin sınırlara yığılmasını engelledi.

Türkiye geçmişte gözlem noktalarından çekilmeyi kabul etmemişti ancak kaynaklar Morek’te kalmanın askeri olarak bir değerinin kalmadığını söyledi.

Reuters’a konuşan Türkiye’ye yakın Suriyeli üst düzey bir muhalif kaynak, “Üssün toplanması çalışmalarına başlandı” dedi.

Diken'de yer alan habere göre kaynak, üsten çekilmenin birkaç gün alacağını ifade ederek Türkiye’nin bu adımı Rusya ile mart ayında vardığı anlaşma kapsamında ‘ateşkes hattının konsolide’ edilmesi için attığını söyledi.

Mart ayındaki anlaşma Suriye’nin İdlib vilayetinde hükümet güçleri ile muhalifler arasında son yılların en sert çatışmalarının sona ermesini sağlamıştı.

Adının açıklanmasını istemeyen konuya yakın diğer iki kaynak geri çekilmenin pazartesi erken saatlerde başladığını söyledi. Kaynaklardan biri, “Türk Silahlı Kuvvetleri bu aşamada başka bir gözlem noktasını boşaltmayı düşünmüyor” dedi.