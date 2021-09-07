Türkiye ile Mısır arasındaki görüşmelerin ikinci turu bugün başlayacak
Ankara’da iki gün sürecek görüşmelerin öncelikli gündem maddesini, 8 yıldır maslahatgüzar seviyesinde sürdürülen diplomatik ilişkilerin yeniden büyükelçi seviyesine çekilmesi oluşturacak.
ABD’de Joe Biden’ın başkanlığa gelmesiyle birlikte yılbaşından bu yana dış politikasında yeni açılımlara giden Türkiye, Mısır’la ilişkileri onarmak için yeni tur görüşmeler gerçekleştiriyor. Türkiye ile Mısır arasında 8 yıldır fiilen kopuk durumda olan ilişkilerin normalleştirilmesi için iki ülke dışişleri bakanlıkları arasında, mayıs ayında Kahire’de başlatılan görüşmelerin ikinci turu bugün ve yarın Ankara’da yapılacak.
Dışişleri Bakanlığı’nda bugün başlayacak olan iki günlük Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamdi Sanad Loza başkanlığındaki heyetler arasında yapılacak. 5-6 Mayıs’ta Mısır’ın başkenti Kahire’de yapılan görüşmelerin devamı niteliğindeki toplantılarda iki ülke arasındaki sorunlu alanlar gözden geçirilecek ve yakın dönemde atılabilecek adımlar ele alınacak. Türkiye ve Mısır, mayıs ayındaki görüşmelerin sonunda istişarelerin sonuçlarını değerlendirme ve müteakip adımları daha sonra kararlaştırma konusunda uzlaşmıştı. Aradan geçen dört ayın ardından Türkiye’nin davetine Mısır’ın da olumlu yanıt vermesiyle görüşmelerin ikinci turunun Ankara’da yapılması kararlaştırıldı.
BÜYÜKELÇİ ATAMALARI
Ankara’da iki gün sürecek görüşmelerin öncelikli gündem maddesini, 8 yıldır maslahatgüzar seviyesinde sürdürülen diplomatik ilişkilerin yeniden büyükelçi seviyesine çekilmesi oluşturacak. İki ülke dışişleri bakanlarının yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmesi de masadaki konular arasında bulunuyor. İlişkilerde tam normalleşmenin bir göstergesi sayılabilecek liderler düzeyinde temas ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Müslüman Kardeşler destekli Muhammed Mursi’yi devirerek iktidara gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi’ye yönelik tutumu göz önünde tutulduğunda kısa vadede olası görülmüyor. Buna karşın Ankara’da liderler arasında bir temas olmadan da iki ülke ilişkilerinde bir iyileşme yaşanabileceği beklentisi hâkim. Ankara’daki görüşmelerin ardından iki ülkenin ilişkilerini normalleştirme yolunda atacağı adımların daha da netleşmesi bekleniyor.
ERDOĞAN DUYURMUŞTU
Müslüman Kardeşler destekli Muhammed Mursi’nin 2013’te askeri darbeyle devrilmesinin ardından Mısır’la ilişkileri fiilen koparan Ankara’dan, ilişkileri normalleştirmek için bu yılbaşından itibaren çeşitli mesajlar ve adımlar gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Mart’ta Mısır’la normalleşme görüşmelerinin başladığını duyurmuş, bunun ardından İstanbul’da yayın yapan Müslüman Kardeşler örgütüne yakın televizyon kanallarından, Mısır hükümeti aleyhinde haberler yapmamasını istediğine dair haberler çıkmıştı. Bu haberlerin çıkmasından sonra bu televizyon kanallarındaki bazı programların yayını durdurulmuştu.
Türkiye’nin normalleşme görüşmelerini duyurmasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü ile 10 Nisan’da “ramazan tebriği” için telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından 20 Nisan’da AKP’nin teklifiyle Türkiye-Mısır Parlamentolararası Dostluk Grubu yeniden kuruldu. Ankara-Kahire hattındaki telefon diplomasisini 8 yıl sonra ilk kez gerçekleştirilen yüz yüze görüşme takip etti ve 5-6 Mayıs’ta da Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal başkanlığındaki Türk Dışişleri heyeti, Kahire’de Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Loza başkanlığındaki heyetle görüştü. Türkiye, Mısır Dışişleri Bakanı Şükrü’yü 18-20 Haziran tarihleri arasında yapılan 1. Antalya Diplomasi Forumu’na davet etti ancak Şükrü bu foruma katılmadı.
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