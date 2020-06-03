Türkiye KKTC'ye 1.03 milyar TL yardım yapacak

03 Haziran 2020 Çarşamba, 12:58

Türkiye 2020 yılı iktisadi ve mali işbirliği anlaşması kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 1.03 milyar lira hibe yardımı yapacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin anlaşmayla Türkiye ayrıca, KKTC'ye 1.25 milyar dolar karşılığı kredi yardımında bulunmayı taahhüt etti.