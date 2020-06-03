Türkiye Komünist Partisi'nden AA'ya Nazım Hikmet tepkisi
Türkiye Komünist Partisi, Anadolu Ajansı tarafından yapılan geniş kapsamlı bir Nazım Hikmet Ran haberinde şairin komünist olduğuna dair tek satır yazılmamasını, "Bunu becermek için AA olmak gerek" sözleriyle eleştirdi.
Türkiye Komünist Partisi, şair ve yazar Nazım Hikmet'le ilgili bir haber hazırlayan Hikmet'in siyasal görüşünden ve bir komünist olmasından hiç söz etmemesine tepki gösterdi.
Türkiye Komünist Partisi'nin resmi Twitter hesabından atılan tweet'te şu ifadeler kullanıldı:
Anadolu Ajansı Nâzım Hikmet ile ilgili uzunca bir haber yapmış. Haberde her şey var, Nâzım Hikmet'in komünist olduğuna dair tek bir ibare yok. Bunu becermek için AA olmak gerek.
Anadolu Ajansı, uzun süredir hükümet yanlısı yayın politikası nedeniyle yoğun eleştiri alıyor.
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