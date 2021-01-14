Türkiye KKTC'ye 20 bin doz aşı gönderdi
Demirören Haber Ajansı'nın aktardığı bilgiye göre, Türkiye, Covid-19'la mücadele kapsamında KKTC'ye 20 bin doz Sinovac aşısı gönderdi.
Türkiye, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 20 bin doz Sinovac aşısı gönderdi.
KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün sabah saat 05.00'te Türkiye Cumhuriyeti'nden ambulans uçakla 20 bin doz Sinovac aşısı ülkemize gelmiştir." ifadesini kullandı.
Pilli, aşılama işlemine yarın ve cumartesi başlamayı planladıklarını söyledi.
Pilli, "Aşılama ile ilgili planlamamızı yaptık, aşılamalar ilk etapta 9 merkezimizde başlayacak. İlk aşılar, Kovid-19'la mücadelede ön planda olan tüm sağlık çalışanlarına, daha sonra 65 yaş üstü kişilere yapılacak. Sonrasında aşı planlamasına göre tüm ülkeye aşı yapmayı hedefliyoruz. Biz küçük bir ülkeyiz, bunun üstesinden çok rahat bir şekilde geliriz. Bunun eğitimini de verdik, dolayısıyla bizim için aşıların yapılması zor değil." dedi.
Bakan Pilli, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, KKTC'ye verdikleri destekten dolayı şahsı ve ülkesi adına teşekkür ederek, "Türkiye, her zaman olduğu gibi Kovid-19'la mücadelemizde de yanımızda oldu." diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
- BionTech’ten 25 bin doz alındı, 2. doz yapıldı
- Kısıtlamalar ne zaman esnetilecek?
- Fahrettin Koca aşılamanın başlayacağı tarihi açıkladı
- Beni değil, Türkiye ekonomisini cezalandırıyorsunuz
- 'HDP'ye kapatma' yanıtı: Çenelerini kapatsınlar
- Erdoğan’ın kasetle yendiği siyasetçi
- Ölümle tehdit edildi, Albayrak'a seslendi
- Katil zanlısı eski sevgili, cezaevinde intihar etti
- Ahmet Yavuz, paylaşımı nedeniyle ifadeye çağrıldı
- 'Arşiv AKP'nin maskesini yine indirdi'
Video Haberler
- İstanbul'a yılın ilk karı düştü
- Yaban keçisi yavrusu ormanda donmak üzereyken bulundu
- Otizmli çocuk, kargo görevlisi tarafından dövüldü
- Sağlıkçı kökenli AKP’li milletvekilleri de aşı oldu
- Anket yaptıklarını söyleyerek gençleri dolandırdılar
- “Ofise geldiğimde yaşadığım şoku size anlatamam
- AKP'li meclis üyesinden 8 milyon liraya satılık ada
- Fazla tüketen hastanelik oluyor
- Yarışmacının ricasına gülerek karşılık verdi
- İmamoğlu'ndan isim önerisi: Fatih Sultan Mehmet
En Çok Okunan Haberler
- BionTech’ten 25 bin doz alındı, 2. doz yapıldı
- Kısıtlamalar ne zaman esnetilecek?
- Fahrettin Koca aşılamanın başlayacağı tarihi açıkladı
- Beni değil, Türkiye ekonomisini cezalandırıyorsunuz
- 'HDP'ye kapatma' yanıtı: Çenelerini kapatsınlar
- Erdoğan’ın kasetle yendiği siyasetçi
- Ölümle tehdit edildi, Albayrak'a seslendi
- Katil zanlısı eski sevgili, cezaevinde intihar etti
- Ahmet Yavuz, paylaşımı nedeniyle ifadeye çağrıldı
- 'Arşiv AKP'nin maskesini yine indirdi'