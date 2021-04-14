Türkiye Küba'dan aşı alıyor mu?

14 Nisan 2021 Çarşamba, 12:16

Küba’nın Türkiye’ye “Gıda karşılığı Covid-19 aşısı” takası teklif ettiğine dair iddialar üzerine José Martí Küba Dostluk Derneği tarafından açıklama yapıldı.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, “gıda karşılığı aşı” teklifinin Küba yetkilileri ve Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi tarafından teyit edilmediği belirtildi.

Derneğin açıklaması şöyle:

1- Küba’nın Covid-19 salgınına karşı aşı çalışmaları tüm hızıyla sürmektedir. Kübalı bilim insanları tarafından geliştirilen 5 aşının klinik faz çalışmaları devam etmektedir. Bu aşılardan Soberana 02 ve Abdala’nın faz 3 klinik çalışmaları başarıyla ilerlemekte, kısa süre içerisinde bu aşıların yaygın kullanım için ruhsatlandırılması beklenmektedir.

2- Küba’nın Türkiye’ye “gıda karşılığı aşı” vermeyi teklif ettiği iddiasının kaynağı, görebildiğimiz kadarıyla, halihazırda Küba’da tedavi görmekte olan, Gazi Emekli Albay Ömer Feza Güllü’nün beyanatıdır. Basında yer alan bilgilere göre Gazi Güllü, görev sırasında donduğu için kesilme tehlikesiyle karşı karşıya olan bacaklarıyla ilgili olarak Küba’da tedavi görmüş, tedavi olumlu sonuç vermiş, emekli albayın bacakları sağlığına kavuşmuştur. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, Küba’nın başta diyabet sebebiyle ayaklarda oluşan doku kaybını önleyip dokuları tekrar sağlıklı hale getiren, dünyada çeşitli ülkelerde kullanımda olan ilacının, halkımızın da faydalanabilmesi için ülkemizde de yaygın ve erişilebilir olarak kullanıma sokulması temennimizi dile getiririz.

3- Öte yandan, söz konusu “gıda karşılığı aşı” teklifi, derneğimizin temas ettiği Küba yetkilileri ve Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi tarafından teyit edilmemiştir. Küba ve Türkiye yetkilileri arasında, sağlık alanında ve özel olarak Covid-19 aşılarıyla ilgili son görüşme Ekim ayında gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmede iki ülke hükümetleri olası bir işbirliğine sıcak baktıklarını dile getirmiştir. Ancak Ekim ayı itibariyle henüz ne Türkiye’deki ne de Küba’daki aşı çalışmaları yeterli olgunluğa erişmediği için bu alanda somut bir karar alınmamıştır.

4- JMKDD olarak, tüm dünyada ve ülkemizde esas olarak emekçileri vuran Covid-19 salgınına karşı atılacak adımlarda Küba’yla yapılacak her türlü işbirliğinin yanındayız. Bugün dünyada bir gerçek çırılçıplak ortaya çıkmış durumda: İnsanlık, bu baş belası salgını bitirecek aşıyı buldu, ancak kapitalizmin kâr hırsı nedeniyle emekçiler, özellikle de yoksul ülke halkları aşıya erişemiyor. Sosyalist Küba’nın, etkinliği kanıtlandığı ve kitlesel üretimi başladığı noktada aşılarını en uygun koşullarda diğer ülkelere sağlayacağı muhakkaktır. Bu noktada Türkiye devletinin Küba’dan aşı alması, içinde bulunduğumuz durumda, iki halk için de olumlu olacaktır.

5- Son olarak, teyit edilmemiş teklifiyle dahi kamuoyunda heyecan uyandıran Küba’nın, halen bir soykırım niteliğindeki ablukanın hedefinde olduğunu hatırlatıyor, bu durumu şiddetle kınıyoruz. Hem Türkiye Cumhuriyeti devletini hem de halkımızı, Küba’ya karşı yürütülen abluka politikasına karşı çıkmaya çağırıyoruz. JMKDD, önümüzdeki günlerde bu konudaki kampanyasının ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşacaktır.