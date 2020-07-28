Türkiye Kupası sahibini buluyor

28 Temmuz 2020 Salı, 16:23

Türkiye Kupası Finali öncesi basın toplantısında konuşan Trabzonspor kaptanı Jose Sosa sezonu finalle taçlandırmanın kendileri için olumlu olduğunu belirterek "Rakibimize saygı duyuyoruz. Sezon içinde onlara karşı zorlu maçlar oynadık" dedi

"SEZONU KUPA İLE BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Arjantinli yıldız, "Bir final maçında motive olmamış oyuncu bulmanız imkansız. Her oyuncu final için kendini motive tutar. Lig bizim için bitti. Sezonu kupa ile bitirmek istiyoruz.""İki şehrin de iki takımında çok heyecanlı olduğunu düşünüyorum. Bu sene özellikle son dönemlerde taraftarlarımız bizimle olamadılar. Kendi şehrimiz, taraftarımız ve ailemiz için oynayacağız" diye konuştu.

"TARİHİ BİR MAÇ"

Alanyaspor'un takım kaptanı Efecan Karaca ise "Alanyaspor için tarihi maça çıkıyoruz. İnanılmaz heyecanlı bir Alanya var ve bizi çok güzel uğurladılar. Biz de bunun karşılığını vermek istiyoruz. Trabzonspor gibi iyi bir takım ile final oyanayacağız. Önce onları iyi durdurmamız gerekiyor. Kupaya ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi

"İKİ TAKIM DA BURADA OLMAYI HAK ETTİ"

Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut "Tarihimizdeki en önemli maça çıkacağız. İki takım da buraya gelmeyi hak etti. Biz bu maça hazırız. İnşallah bu sezonu kupayla taçlandırmak istiyoruz" diye konuştu.

"İKİNCİ OLMAK İSTEDİĞİMİ BİR ŞEY DEĞİLDİ"

Trabzonspor'un teknik sorumlusu Eddie Newton sezonun geneline bakıldığında başarılı olduklarının altını çizerek "Bir kupa finaline çıkacağız. 2. olmak belki istediğimiz bir şey değildi ama kupa finali oynayan her takım mutlu olur" dedi.