Türkiye, Rusya karşıtı NATO gücü komutasını devraldı

02 Ocak 2021 Cumartesi, 10:56

NATO bünyesinde yer alan, Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti'nin (VJTF) komutası, yeni yılla birlikte Türkiye komutasına geçti. NATO'dan yapılan açıklamada, 4 bin 200 kişilik Türk gücünün, Türkiye'de son teknoloji ile üretilen silahlı araçlar, tanksavar roketleri ve obüslerle VJTF'ye katıldığı bildirildi.

"NATO‘nun mızrak ucu" olarak nitelendirilen güç, Ukrayna Krizi sırasında Rusya'ya karşı caydırıcı bir kuvvet olarak hayata geçirilmişti.

TSK, 4 BİN 200 PİYADE İLE DESTEK VERECEK

Türk Silahlı Kuvvetleri bu bağlamda, toplamda 6 bin 400 kişilik askeri personelden oluşan güce, 4 bin 200 piyade ile destek verecek. Geri kalan 2 bin 200 asker ise Arnavutluk, Macaristan, Karadağ, Polonya, Romanya, İtalya, Letonya, Slovakya, İspanya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ordularına mensup askerlerden oluşuyor.

NATO-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNE DAİR BİR GÖSTERGE

VJTF gücünün komutasının Türkiye tarafından üstlenilmesi, NATO içinde, Türkiye ile yaşanan sorunlara ragmen askeri iş birliğinin sorunsuz bir biçimde devam ettiğinin işareti olarak kabul ediliyor.

ABD kısa bir süre önce Türkiye'ye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi temin ettiği için yaptırım uygulama kararı almıştı. Avrupa Birliği (AB) de, Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama faaliyetlerinden dolayı Türkiye'ye yönelik cezai tedbirleri hayata geçirmişti.

Kaynak: DW Türkçe