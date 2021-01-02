Türkiye, Rusya karşıtı NATO gücü komutasını devraldı
Türkiye, Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti’nin (VJTF) komutasını Polonya’dan devraldı. 2019 yılında Almanya, 2020'de de Polonya'nın öncülük ettiği kuvvetin komutası böylelikle 31 Aralık 2021 tarihine dek Türkiye'de olacak.
NATO bünyesinde yer alan, Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti'nin (VJTF) komutası, yeni yılla birlikte Türkiye komutasına geçti. NATO'dan yapılan açıklamada, 4 bin 200 kişilik Türk gücünün, Türkiye'de son teknoloji ile üretilen silahlı araçlar, tanksavar roketleri ve obüslerle VJTF'ye katıldığı bildirildi.
"NATO‘nun mızrak ucu" olarak nitelendirilen güç, Ukrayna Krizi sırasında Rusya'ya karşı caydırıcı bir kuvvet olarak hayata geçirilmişti.
TSK, 4 BİN 200 PİYADE İLE DESTEK VERECEK
Türk Silahlı Kuvvetleri bu bağlamda, toplamda 6 bin 400 kişilik askeri personelden oluşan güce, 4 bin 200 piyade ile destek verecek. Geri kalan 2 bin 200 asker ise Arnavutluk, Macaristan, Karadağ, Polonya, Romanya, İtalya, Letonya, Slovakya, İspanya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ordularına mensup askerlerden oluşuyor.
NATO-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNE DAİR BİR GÖSTERGE
VJTF gücünün komutasının Türkiye tarafından üstlenilmesi, NATO içinde, Türkiye ile yaşanan sorunlara ragmen askeri iş birliğinin sorunsuz bir biçimde devam ettiğinin işareti olarak kabul ediliyor.
ABD kısa bir süre önce Türkiye'ye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi temin ettiği için yaptırım uygulama kararı almıştı. Avrupa Birliği (AB) de, Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama faaliyetlerinden dolayı Türkiye'ye yönelik cezai tedbirleri hayata geçirmişti.
Kaynak: DW Türkçe
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