Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Genel Başkanı Şükrü Boyraz: 'Yeni düzenlemeler öncekileri aratır oldu'

04 Aralık 2020 Cuma, 06:00

Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Genel Başkanı Şükrü Boyraz, toplu taşıma araçlarının engellilere göre uyarlanması için 2005’te çıkarılan yasanın hâlâ uygulamaya geçmediğini belirterek “Tekerlekli sandalye kullanan ya da koltuk değneyi olan engelliler günümüz şartlarında hayatı boyunca her zaman pandemi koşullarını yaşıyor. Evlerinden çıkma şansları olmuyor” dedi.

Boyraz, Dünya Engelliler Günü’nde engelli yurttaşların yaşadığı sıkıntıları Cumhuriyet’e anlattı. “Yapılan her yeni düzenleme, bir öncekini aratır boyutlarda” diyen Boyraz, Rapor Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğin mağduriyet yarattığını anlattı.

Boyraz, “Yeni bir rapora gereksinim duyamayacak engellilerden yeniden rapor istediler. Kolum yoksa yeni bir kolum çıkmadı ki? Neden yeniden rapor istiyorlar? Şu an 80 bin kişinin bu gerekçeyle emekliliğini iptal ettiler” dedi.