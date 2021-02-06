Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası’nda 3 yeni rekor
Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda milli sporculardan 3 yeni Türkiye rekoru geldi.
Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda milli sporculardan 3 yeni Türkiye rekoru geldi.
İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda düzenlenen Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda 3 Türkiye rekoru kırıldı. 60 metre engel seçme serisinde milli atlet Mikdat Sevler, 7.72 koşarak büyükler Salon Türkiye rekoru kırdı. Eski rekor 7.78 ile yine kendisine aitti. 800 metrede Süreyya Yıldız, 2:10.66 ile Aslı Arık'a ait olan U18 Salon Türkiye rekorunu 2:10.08 derecesi ile kırdı. Milli atlet Oğuz Uyar ise 200 metrede 21.25 ile yeni U23 Salon Türkiye rekorunun sahibi oldu. Eski rekor 21.29 ile Batuhan Altıntaş'a aitti.
En Çok Okunan Haberler
- Muharrem İnce'nin CHP'den istifa etmeme şartı belli oldu
- Gül'ün ekibinde Boğaziçi istifası
- DNA sonucu sonrası baba Uygun'dan garip paylaşım
- Boğaziçi öğrencilerinden Erdoğan'a açık mektup
- ABD Boğaziçi arazisine el koyabilir
- Mansur Yavaş'tan YKS öğrencilerine müjde
- Devlet erkânı İskilipli Atıf’ı andı
- Babacan'dan dikkat çeken 'istifa' uyarısı
- Asgari ücret rekoru İzmir'de kırıldı
- İşte Ahmet Hakan'a göre o partilerin amacı!
Video Haberler
- Kızına şiddet uygulayan Nurcan Serçe ve eşi tutuklandı
- Eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü
- Koronavirüsü yenen Başkan Böcek, oğluyla yürüyüşe çıktı
- ABD'de dehşete düşüren anlar: 3 ölü
- Boğaziçili öğrenciler için Türk Marşı'nı çaldı
- AKP'li vekil 'rabia'yı unutunca Erdoğan böyle seslendi
- Şanlıurfa'da ele geçirildi! Orta Çağ'dan kalma
- İstanbul Havalimanın'da tarihi paralarla yakalandı
- Canlı yayını mum ışığında yaptılar
- Kadıköy'de fıstık çamı gerginliği
En Çok Okunan Haberler
- Muharrem İnce'nin CHP'den istifa etmeme şartı belli oldu
- Gül'ün ekibinde Boğaziçi istifası
- DNA sonucu sonrası baba Uygun'dan garip paylaşım
- Boğaziçi öğrencilerinden Erdoğan'a açık mektup
- ABD Boğaziçi arazisine el koyabilir
- Mansur Yavaş'tan YKS öğrencilerine müjde
- Devlet erkânı İskilipli Atıf’ı andı
- Babacan'dan dikkat çeken 'istifa' uyarısı
- Asgari ücret rekoru İzmir'de kırıldı
- İşte Ahmet Hakan'a göre o partilerin amacı!