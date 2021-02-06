Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası’nda 3 yeni rekor

Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda milli sporculardan 3 yeni Türkiye rekoru geldi.

DHA
06 Şubat 2021 Cumartesi, 20:30
Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası’nda 3 yeni rekor
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Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda milli sporculardan 3 yeni Türkiye rekoru geldi.
İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda düzenlenen Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda 3 Türkiye rekoru kırıldı. 60 metre engel seçme serisinde milli atlet Mikdat Sevler,  7.72 koşarak büyükler Salon Türkiye rekoru kırdı. Eski rekor 7.78 ile yine kendisine aitti. 800 metrede Süreyya Yıldız, 2:10.66 ile Aslı Arık'a ait olan U18 Salon Türkiye rekorunu 2:10.08 derecesi ile kırdı. Milli atlet Oğuz Uyar ise 200 metrede 21.25 ile yeni U23 Salon Türkiye rekorunun sahibi oldu. Eski rekor 21.29 ile Batuhan Altıntaş'a aitti.



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