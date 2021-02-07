Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nın son gününde 4 yeni rekor
Turkcell Selahattin Yıldız Türkiye Büyükler ve U20 Salon Atletizm Şampiyonası’nda son gün dört Türkiye rekoru kırıldı.
Turkcell Selahattin Yıldız Türkiye Büyükler ve U20 Salon Atletizm Şampiyonası’nda son gün dört Türkiye rekoru kırıldı.
Ataköy Atletizm Salonu'nda üç gün süren 1200 atletin katılımıyla Selahattin Yıldız’ın anısına yapılan Turkcell Türkiye Salon Şampiyonası rekorlarla kapandı. İlk iki günde beş rekorun kırıldığı şampiyonanın son gününde Ersu Şaşma, Nevin İnce ve 4×400 metre bayrakta Fenerbahçe takımı yeni rekorlara imza attı.
Bu yılın en dikkat çekici atletlerinin başında gelen Ersu Şaşma, Türkiye Salon Şampiyonluğu’nu rahat bir şekilde kazanırken, kendisine ait Türkiye rekorunu bir santim daha geliştirdi. 21 yaşındaki Ersu, 5.72’yi üçüncü hakkında atlarken, Avrupa salon barajını da geride bıraktı. Milli atlet, 5.80’deki Olimpiyat barajını ise az farkla kaçırdı.
U20 kadınlar 400 metrede Nevin İnce, 55.52’lik derecesiyle şampiyon olurken, Mizgin Ay’a ait 56.39’luk eski Türkiye rekorunu 0.87 saniye aşağı çekti.
Elif Ilgaz, Süreyya Yıldız, Gülşah Cebeci ve Nevin İnce’den oluşan Fenerbahçe ekibi, 4×400 metre U18 salon rekorunu 3:53.20’lik dereceyle yenilemeyi başardı.
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