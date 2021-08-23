Türkiye, turizm hedefinin çok uzağında kaldı

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 15:25

Turizm Bakanlığı verilerine göre, Temmuz ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 367.5 artışla 4.36 milyon kişi oldu. Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ocak-Temmuz'da ise 10.09 milyon kişi oldu. Pandemi öncesi 2019 yılında yılın ilk yedi ayında Türkiye'ye 24.7 milyon yabancı ziyaretçi gelmişti.

İlk 7 aylık verilere göre, Türkiye'ye gelen 10 milyon civarında yabancı ziyaretçinin yüzde 15.4'üne denk gelen 1.55 milyon kişiyi Rusya oluşturdu. Rusya'yı 1.26 milyon kişi ile Almanya 1.12 milyon kişi ile Ukrayna izledi.

ÇOK ALTINDA BİR TREND İZLENİYOR



Turizm sektörü Türkiye ekonomisinin temel dinamiklerinden birini oluşturuyor ancak pandemi nedeniyle hala 2019 gerçekleşmesinin çok altında bir trend izleniyor.

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hedeflerini 25 milyon turist ve 20 milyar dolar gelir olarak açıklamıştı. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu da son enflasyon raporu toplantısında bu yıl yaklaşık 20 milyar dolar turizm geliri beklediklerini söylemişti.

Turizm gelirleri ilk çeyrekte 2.5 milyar dolar, ikinci çeyrekte 3 milyar dolar olmak üzere ilk altı ayda 5.5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu hedefe ulaşılması için yılın ikinci yarısında 15 milyar dolara yakın turizm geliri elde edilmesi gerekiyor.