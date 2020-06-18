Türkiye Varlık Fonu en az 2 milyar dolarlık yeni borçlanmaya gidecek

18 Haziran 2020 Perşembe, 17:35

Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) Eurobond ihraç ederek bu yılın sonlarına doğru en az 2 milyar dolarlık yeni borçlanmaya gideceği öne sürüldü. Fon, Mart 2019'da da Hazine garantili 2 yıl vadeli 1 milyar Avro dış borç almıştı.

Bloomberg’in konuya dair bilgi sahibi kaynaklara dayandırdıkları haberde, yeni borçlanmanın TVF’nin stratejik varlık alımlarını artırdığı bir döneme denk geldiğine dikkat çekildi.

TVF’nin ihraç sürecinde aracılık edecek bankaları kısa bir süre içinde belirleyeceği, vade ve miktarın da daha sonra belli olacağı belirtildi.

TURKCELL’DE YÜZDE 26.2'LİK HİSSEYİ ALDI

Fon, bugün yaptığı açıklamayla 530 milyon dolarak İsveçli Telia’nın yüzde 24’lük hissesini satın alarak Turkcell’in kontrolünü eline aldığını duyurmuştu. Toplamda Turkcell’in yüzde 26,2’lik hissesinin Fon’a geçtiği belirtilmişti.

Fon ayrıca, 6.5 milyar TL’ye (948 milyon dolar) kamu sigorta şirketlerini bünyesinde birleştirmişti. Borsa İstanbul’da yüzde 10’luk pay alımı, İstanbul Finans Merkezi’nin finansmanı ve Vakıflar Bankası’nın yüzde 36’lık hissesinin satın alınması da Fon’un diğer kritik varlık alımları olmuştu.