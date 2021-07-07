Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 20:42

Görüşmede Afganistan’daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının güvenli bir şekilde işletilmesine yönelik iki ülke teknik heyetleri arasında yapılan toplantılarda gelinen son durum ele alındı.

Görüşmeye yarın devam edilmesine karar verildi.