Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
07 Temmuz 2021 Çarşamba, 20:42
Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme
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Görüşmede Afganistan’daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının güvenli bir şekilde işletilmesine yönelik iki ülke teknik heyetleri arasında yapılan toplantılarda gelinen son durum ele alındı.

Görüşmeye yarın devam edilmesine karar verildi.


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