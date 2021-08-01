Türkiye yangınlarla boğuşurken Ahaber'den pes dedirten haber!
AKP'ye yakınlığıyla bilinen Ahaber bu kez "pes" dedirtti. Türkiye'nin ormanları yangınlarla yok olurken ahaber, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelede dünya ülkeleri tarafından kıskanıldığını ileri sürdü.
İktidar partisi AKP'nin yayın organı Ahaber, yine skandal bir habere imza attı.
Türkiye'nin ormanları cayır cayır yanarken, insanlar ve yabani hayvanlar yaşamlarını yitirirken, yangın söndürme uçaklarının bilinçli olarak tasfiyesi gündemi meşgul ederken ahaber, internet sitesinde Türkiye'nin yangınlarla mücadelede dünya lideri olduğunu kurguladığı bir haberi yayına alıp servis etti.
Haberde, "2020 yılında yangın başına düşen orman alanına ve müdahale sürelerine bakıldığında en başarılı ülke Türkiye oldu. Avrupa Orman Yangını Bilgi Sestemi verilerine göre, geçen yıl ABD'de yangın başına düşen alan 68 hektar, Kanada'da 76 hektar, İspanya'da 20.4 hektar, Fransa'da 7.6 hektar iken Türkiye'de 6.2 hektar olarak kayıtlara geçti. Diğer taraftan son günlerde birçok ülkeyi etkisi altına alan alevler hâlâ etkisini gösteriyor" denildi.
İktidar partisinin yayın organı ahaber'in yayına alıp kurumsal Twitter hesabından paylaştığı haberin altına sosyal medya kullanıcıları tarafından yüzlerce eleştirel yorum yapıldı.
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