Türkiye Yayıncılar Birliği 2020 Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri sahiplerini buldu

22 Ocak 2021 Cuma, 09:10

Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından 1995’ten bu yana düşünce ve ifade özgürlüğü için mücadele eden yazar ve yayıncılara takdim edilen ödüller salgın nedeniyle çevrimiçi düzenlenen törenle sahipleri buldu.

Ödül törenine Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Uluslararası Yayıncılar Birliği Yayınlama Özgürlüğü Komitesi Başkanı Kristenn Einarsson, Uluslararası PEN Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sönmez, Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı Adnan Özyalçıner, Türkiye Yayıncılar Birliği İletişim ve Uluslararası İlişkiler Yöneticisi Filiz Kocabağ ile PEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve gazetemiz yazarı Zeynep Oral katıldı.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, törende yaptığı konuşmada, 2021 yılının Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 73. yıldönümü olduğunu anımsatarak, “Yayıncılık telif hakları ve ifade özgürlüğü üzerinde yükseliyor. Birliğimiz düşünce ve ifade özgürlüğünün önemli bir parçası olan yayınlama özgürlüğünün güvence altına alınması, yazarlarımızın yazma ve yaratma, halkımızın bilgi edinme ve okuma özgürlerine getirilen her türlü kısıtlamanın kaldırılmasından yana tavır almaktadır” dedi.

Düşünce ve ifade özgürlüğünün, demokratik toplum düzeninin en temel yapı harcı olduğuna dikkat çeken Kocatürk, Türkiye Yayıncılar Birliği’nin düşünce ve ifade özgürlüğü alanında uygulanan her türlü keyfi sınırlama ve engellemeye karşı çıkacağını belirtti.

Türkiye Yayıncılar Birliği İletişim ve Uluslararası İlişkiler Yöneticisi Filiz Kocabağ ise Ekim 2019-Kasım 2020 döneminde yayıncılara yönelik soruşturma ve davalar, kitap yasaklama kararları ve sansür olmak üzere engellere dair verileri derleyen “Yayınlama Özgürlüğü Raporu”nu sundu.