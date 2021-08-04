Türkiye’de 6 Eylül'de açılması planlanan okullar için pek çok ihtimal tartışılıyor

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 04:00

İstanbul’daki sağlık meslek örgütleri olarak kamudaki personele zorunlu aşıyı önerdiklerini belirten Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, 12 yaş üzeri çocukların da aşılanabileceğini belirtti.

Çocukların aşılanması ihtimalini Cumhuriyet’e değerlendiren İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Küçükosmanoğlu, “Dünyadan takip ettiğimize göre özellikle 12 yaş üstünün aşılanmasını öneriyoruz. Ancak daha küçük yaş için aşının gerekmediği veya hangi dozlarda gerektiği konusunda araştırmalar yapılmalı. 12 yaşından küçüklerde hastalık daha hafif seyrediyor. Bu yüzden biz öncelikle 12 yaş üstünün aşılanmasını öneriyoruz” dedi. Aşının 12 yaştan küçüklere yapılıp yapılmayacağının konuşulması için bir faz-3 çalışması yapılması ve sonuçlarının görülmesi gerektiğini belirten Küçükosmanoğlu, “Aşı, herkesin yorum yapabileceği bir konu değil. Bu konuda son kararı Sağlık Bakanlığı’nın açıklaması lazım” görüşünü dile getirdi.

‘TERCİH DEĞİL’

Okulların açılması için okuldaki personele zorunlu aşı şartı getirilebileceğini öneren Küçükosmanoğlu, “Biz İstanbul’daki sağlık meslek örgütleri olarak öncelikle sağlık çalışanları ve eğitim alanı çalışanları olmak üzere, kamuda çalışanların zorunlu aşı olmasını öneriyoruz. Bunun kişinin kendi tercihine bırakılacak bir durumdan çok bir sosyal sorumluluk olduğunu düşünüyoruz” dedi. Okulların açılması için söylenen tarihe az kaldığına dikkat çeken Küçükosmanoğlu, “Aşısızlara da iki doz aşı yapılması gerekiyor. Bu nedenle aşılamanın hızlanması lazım” çağrısı yaptı.