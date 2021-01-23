Türkiye'de de oynayan ünlü futbolcu ALS'ye yenildi

23 Ocak 2021 Cumartesi, 10:59

Süper Lig’de 2011-2013 yılları arasında Kardemir Karabükspor’da forma giyen ve iki yıl önce Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığına yakalanan Luton Shelton 35 yaşında hayatını kaybetti.

İki sezon Karabükspor'da top koşturan Luton Shelton merkezi sinir sisteminde, omurilik ve beyin sapı adı verilen bölgede motor sinir hücrelerinin (nöronlar) kaybından ileri gelen ALS hastalığına yakalanmıştı. Son olarak Rusya takımı Volga’da 78 numaralı formayı giyen Jamaikalı futbolcu iki yıldır sürdürdüğü ALS hastalığı ile mücadelesini kaybetti. Shelton’un vefat haberinin ardından başta ülkesi Jamaika’daki insanlar olmak üzere tüm sevenleri Shelton’un sosyal medya hesabında başsağlığı mesajları paylaşmaya başladı.

LUTON SHELTON KİMDİR?

11 Kasım 1985 yılında Kingston'da dünyaya gelen Luton George Kieshawn Shelton, kariyerine ülkesinin takımlarından Harbour View'da başladı. 2005'te Helsingborg'a transfer olan Shelton'ın yolu 2011'de Karabükspor'a düştü. Golcü oyuncu son olarak futbola başladığı Harbour View'da forma giydi ve 2018'de kariyerini noktaladı. Jamaika Milli Takımı ile 74 maça çıkan Shelton, 35 kez ağları sarsma başarısı göstermişti.

Shelton’un vefatının ardından, FIFA da resmi Twitter hesabından Jamaikalı futbolcu ile ilgili bir paylaşım yaptı.

