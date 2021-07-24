Türkiye’de de tercih ediliyor: Dünyaca ünlü ayakkabıcı harekete geçti
Crocs, fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle yaklaşık 20 şirket aleyhine dava açtı.
Ayakkabı üreticisi Crocs, ayakkabılarındaki ticari markasını ve diğer fikri mülkiyet haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle yaklaşık 20 şirkete karşı dava açtı.
Geçtiğimiz günlerde Crocs Walmart, Hobby Lobby ve Loeffler Randall aleyhine açılan davalardan birinde, Walmart'ın ayakkabılarının daha ucuz taklit versiyonlarını "Time and Tru" ve "George" gibi çeşitli isimler altında sattığını iddia etti.
Crocs, Hobby Lobby'nin 12 dolarlık "beyaz köpüklü kadın ayakkabılarını", orijinal ayakkabısının bir kopyası olduğunu belirtti.
Walmart, Hobby Lobby ve Loeffler Randall ise Crocs’un iddialarına ilişkin henüz açıklamada bulunmadı.
Kaynak: The Independent
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