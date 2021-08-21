21 Ağustos 2021 Cumartesi, 00:02

GAZETECİLİĞİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ!

Prof. Dr. Barış Bulunmaz ve Dr. Birsen Çetin’in kaleme aldıkları Türkiye’de Gazetecilik: Genel Yayın Yönetmenleri Üzerinden Tarihsel Bir İzdüşüm - Yaşananlar, Tanıklıklar, Hatıralar (Der Yayınları), yaklaşık iki yıllık bir çalışmanın ürünü.

Araştırmanın içeriğini kavramsal boyutuyla şöyle değerlendiriyor Prof. Bulunmaz :

“Türkiye’de gazeteciliğin dününü, bugününü ve geleceğini genel yayın yönetmenlerinin deneyimleriyle harmanlanmış bir şekilde, yani teorik bilgiyi yaşanmışlıklarla geçmişten günümüze getirdiğimiz, hem uygulamayı hem işin kavramsal boyutunu kapsayan bir çalışma oldu.

Kitabın birinci bölümünde Türkiye’de gazeteciliğin tarihsel gelişimi var. Burada Cumhuriyet öncesi dönemi içine alan 19. yüzyılın ilk yarısından başlayan bir tarihsel süreci ele aldık. Daha sonra Cumhuriyet Dönemi, çok partili hayata geçiş, 1946 sonrasını ele aldık.

Burada liberal politikalar, özel televizyonlar ve radyolar, özellikle 1980 sonrası holdingleşme süreci ve günümüzde yaşadığımız dijitalleşmenin medyaya etkileri, yani geleneksel medyadan yeni medyaya geçiş sürecine yer verdik.”

YAYIN YÖNETMENLERİNİN DİLİNDEN MEDYA VE YAKIN TARİHİMİZ!

Birinci bölümde klasikleşen bilgi tanımlarının, aktarımlarının yerine teorik kısmı farklı bir bakış açısıyla anlatmaya çalıştıklarını ifade eden Bulunmaz, incelemenin ikinci bölümünde gazeteler ve genel yayın yönetmenlerinin yer aldığına dikkat çekiyor:

“Burada Türkiye’de etkinlik düzeyi ve satış oranları en yüksek olan gazeteleri ele aldık. Bu gazetelerin genel yayın yönetmenliği yapmış ya da yapmakta olan isimlerle Türk medya tarihi röportajı geçekleştirdik.

Ertuğrul Özkök, Aykut Küçükkaya, Mehmet Y. Yılmaz, Rahmi Turan, İbrahim Karagül, Fatih Altaylı, Metin Yılmaz ve İsmail Küçükkaya röportaj yaptığımız isimler arasında.

Sekiz değerli gazeteci ile Türk medya tarihi röportajı yaptık. Anlattıkları sadece Türk medya tarihinin değil Türkiye’nin bir tarihi gibiydi.”

Mesleğin dünü ve bugününü buluşturan ve ve sekiz yayın yönetmeninin dilinden meslek ve yakın tarih üzerine önemli veriler ortaya koyan inceleme, iletişim fakültesi öğrencileri ve sosyal bilimler alanında kariyer yapmak isteyenler için de yetkin bir kaynak niteliğinde.