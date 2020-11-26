Türkiye'de havacılık sektörüne kredi paketi geliyor

26 Kasım 2020 Perşembe, 09:58

48 AY VADELİ VE SABİT TÜRK LİRASI FAİZLİ KREDİ



Covid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de havayolu şirketleri zor bir dönem geçirirken, hükümetin sektöre kredi desteğine sıcak baktığı belirtildi.

Bloomberg HT'ye konuşan konu hakkında bilgi sahibi sektör kaynaklarına göre söz konusu kredi paketinin toplam büyüklüğü 20 milyar TL olacak. Kaynaklar, sektör temsilcilerinin belirli bir süre ödemesiz olmak üzere 48 ay vadeli ve sabit Türk Lirası faizli bir kredi paketi talebinde bulunduğunu, Ulaştırma Bakanlığı'nın konuya sıcak baktığını, ilgili bakanlarla görüşülüp detaylar için en kısa sürede sektörle bir araya gelineceğini belirttiğini aktardı.

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu yaptığı açıklamada "Sektöre yönelik alınacak tedbirler ve sağlanacak destekler konusunda Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile değerlendirme yapacağız. Bu sürede biz devlet olarak elimizden geleni yapacağız.” diye konuştu.

TÖSHİD BAŞKANI NANE: TALEPLERİMİZİ SAYIN BAKANA SUNDUK

TÖSHİD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tevfik Nane ise devletin her zaman yanlarında olduğunu kaydederken, “Havacılık sektörü olarak yaşadığımız süreci Sayın Bakanımıza ilettik ve taleplerimizi sunduk. Salgından etkilenen sektörlerin başında geliyoruz. Bu sürede devletimizin desteğini de her zaman yanımızda gördük. Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız ile de görüştük. Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah bu sıkıntılı süreci el birliğiyle atlatacağız” dedi.