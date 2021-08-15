Türkiye'de ilk: Sakarya'da 'Aşını ol, altını al' kampanyası
Sakarya'da Covid-19 aşısını teşvik etmek için altın ödüllü kampanya başlatılacak.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yarın başlatılacak kampanyayla ilk doz aşısını yaptıracak 30 kişiye çekilişle gram altın hediye edilecek.
Kocaali Kaymakamlığı, Kocaali Belediyesi, Muhtarlar Derneği, Ziraat Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Şoförler ve Otomobilciler Odası iş birliğiyle aşıyı teşvik etmek amacıyla 16-27 Ağustos'ta "Aşını Ol, Altını Al" kampanyası gerçekleştirilecek.
Kampanya kapsamında ilk doz aşısını olanlar arasından 30 kişiye, noter huzurundaki çekilişle gram altın hediyesi verilecek.
Sonuçlar, 31 Ağustos'ta Kocaali Kaymakamlığının sitesinden duyurulacak.
Kocaali Kaymakamı Emre Nebioğlu, AA muhabirine, ilçede 17-50 yaş aralığında 5 bin 54 kişinin ilk doz aşını yaptırmadığını tespit ettiklerini vurguladı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla "Aşını Ol, Altını Al" kampanyası başlatıldığını aktaran Nebioğlu, "Kampanyayla hemşehrilerimizin duyarlılığını ve topluma karşı sorumluluklarımızı artırmanın gayreti içerisindeyiz. Vatandaşlarımızdan ricamız, bu illetle hep birlikte mücadele ederek, en kısa sürede normal hayatımıza dönmemiz için özverili şekilde sürece dahil olmaları." diye konuştu.
Video Haberler
- Antalya’da orman yangını başladı
- Taliban, Afganistan’da 5 bin mahkumu serbest bıraktı
- Aç kalan domuzlar sahile indi
- Gölete düşen yavru köpeği elleriyle kurtardı
- Canlı yayın yaparken helikopter üzerine su boşalttı
- Nil Kaplumbağası böyle görüntülendi
- Eşya yüklü kamyon TEM’de devrildi
- Rus donanmasına ait römorkör İstanbul Boğazı’ndan geçti
- Japonya’da sel heyelana neden oldu: 3 ölü
- Lübnan’da akaryakıt tankeri patladı:20 ölü, 79 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Rusya’dan kiralanan yangın söndürme uçağı düştü
- Yarışmacının elendiği soru sosyal medyada gündem oldu
- Fehmi Koru'dan adaylık iddiası
- Ünlü modelden 'Hz. Ali' paylaşımı
- AKP’li Tevfik Göksu'ya tepki: Suçlusunuz
- İl Müftüsü toplanan parayla kendisine lüks araç aldırdı
- Tomruk deposunu kaldırmak isteyen eski kaymakam konuştu
- Çanakkale karartması!
- Alçı: Esas sorumluluk sizin
- Liboş nedir, kime denir?