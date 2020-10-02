Türkiye'de ilk uygulama: Ankara Büyükşehir kırsal mahallelerdeki çocukları internete kavuşturuyor

02 Ekim 2020 Cuma, 14:14

Koronavirüs süreci nedeniyle yeni eğitim öğretim döneminde uzaktan eğitim alan öğrencilerin kullanımına önce Büyükşehir Belediyesi’nin bilgisayarlarını açan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şimdi de Ankara’nın kırsal mahallerinde (köylerinde) internet erişiminde sorun yaşayan çocukları sevindirdi.

Büyükşehir Belediyesi, pilot bölge olarak Sincan ilçesinin Çiçektepe ve Esenler Mahallelerindeki öğrencilere kendi imkânlarıyla internet hizmetini götürdü. Mahalle muhtarlıkları ile birlikte belirlenen bir noktaya kurulan internet ağı ile her yaştan öğrencilerin EBA, üniversite portalları ve diğer hizmetlere ulaşmak için kullanacakları internetin hizmet bedeli, Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Telefon hattı çekmeyen vatandaşlar da bu noktalardan internet üzerinde arama yapıp telefon görüşmesi gerçekleştirebilecek.

YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Mahalle sakinleri, uzaktan eğitime geçildiği ilk günden itibaren internet bağlatmak için uğraştıklarını ancak bir türlü yapılamadığını belirtirken, Çiçektepe Mahalle Muhtarı Akif Kurt, “Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Mansur Başkamız bize çok büyük bir iyilik yaptı. Sürecin başından beri ilgili yerlere defalarca dilekçe yazdık ama bir türlü internet getiremedik köyümüze. Mansur Başkanımızdan Allah razı olsun” dedi.

Esenler Mahalle Muhtarı Salih Ölmez ise “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’tan Allah razı olsun. Çocuklarımızın eğitimleri için, dersleri için internet getirdi. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Dua ediyoruz” diyerek teşekkür etti.

Mahallelerine internet hizmetinin gelmesi öğrenciler kadar velileri de sevindirdi.