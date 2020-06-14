Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 792'ye yükseldi
Türkiye'de son 24 saatte 1459 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 176 bin 677, can kaybı 4 bin 792 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de koronavirüse ilişkin yaptığı son değerlendirmede 24 saatte yaşanan can kaybının 14 olduğu, yeni vaka sayısının ise 1459 olduğunu belirtti.
Bakan Koca'nın paylaştığı bilgilere göre Türkiye'de toplam vaka sayısı 176 bin 677, can kaybı 4 bin 792'ye yükseldi. Son 24 saatte, 985 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 150 bin 87 oldu.
Günlük vaka sayısındaki artış dikkat çekti. Bakan Koca uyarıda bulundu.
Sağlık Bakanı Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi" dedi.
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