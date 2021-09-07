Türkiye'de Mu varyantı görüldü: Prof. Dr. Şenol alınması gereken önlemleri sıraladı

07 Eylül 2021 Salı, 12:26

Bir buçuk yılı aşan koronavirüs pandemisi döneminde çeşitli varyantların çıkıyor olması Türkiye ve dünyada endişe yaratıyor. Son olarak Kolombiya'da ortaya çıkan 'Mu' varyantı Türkiye'ye de sıçradı.

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mu varyantının Türkiye'de iki kişide görüldüğünü duyurdu.

Koca, koronavirüsün ilk kez Kolombiya'da tespit edilen 'Mu' varyantına ilişkin yaptığı açıklamada "Şu an ilave bir tedbir getirmeyi düşünmüyoruz çünkü şu ana kadar bizim yeni varyant olarak tespit ettiğimiz 2 vaka dışında olmadı 'Mu' ile ilgili. Dolayısıyla ağırlıklı Delta ve Delta Plus şeklinde ve yüzde 90'ı geçen oranda söz konusu" dedi.

"AŞI STRATEJİLERİMİZİ DEĞİŞTİREBİLİR"

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Esin Davutoğlu Şenol, Mu varyantına ilişkin Cumhuriyet.com.tr'ye açıklamalarda bulundu.

Mu varyantının aşıdan kaçabilme özelliğine sahip olduğu için ilgi çekici varyant olarak kaydedildiğine dikkat çeken Şenol, "Mu varyantı aslında yeni değil ilk olarak Ocak ayında Kolombiya'da görüldü. Güney Amerika, Günay Kore olmak üzere 39 ülkede görüldü. Dünyadaki bütün covid infeksiyonlarının binde ikisi Mu varyantı yani yüzde 99'u delta varyantı. Mu varyantı Ocak ayında görülmesine rağmen hala endişe verici varyant olarak kaydedilmedi ancak ilgi çekici olarak kaydedildi. Bu şekilde kaydedilmesinin nedeni ise aşıdan kaçabilir mutasyonları gösteriyor olması. Şimdiye kadar 39 ülkede yayılmış olması, yayılabilir potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Ancak yavaş yayılıyor olması henüz bu yayılımının endişe verici düzeyde ani bir tehdit olmadığını gösteriyor. Mu varyantını ve bütün varyantları izlemeliyiz. Bunlardan bir tanesi illaki aşıyla ilgili stratejilerimizi değiştirecek düzeye gelecek. Çünkü çok bulaştırıyoruz ve çok fazla sınır ötesi giriş çıkışa devam ediyoruz. Böyle olduğu sürece ve bir ülke kendi içerisinde önlemleri alıp, bulaşmayı engellemediği sürece delta varyantı için Hindistan örneğinde olduğu gibi Mu varyantı da bir coğrafyada yaygın hale gelip bütün dünyaya oradan yayılabilir. Bu Türkiye de olabilir, çünkü Türkiye'de şu anda hiç bir önlem yok" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de genel olarak koronavirüs önlemi alınmadığına işaret eden Şenol, alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı;

Çok testleme,

Varyant analizi,

Doğru filyasyon çalışmaları yani vakaların etrafındakilerinin doğru bir şekilde ayıklanması ve izolasyonu,

Tekrar izolasyona dönülmesi,

Toplum ve infekte kişileri karıştırmama çabalarının sürdürülmesi,

Bulaşmanın olduğu kalabalık alanların sık sık testlenmesi,

Özellikle okula başlayan çocukların sık sık teslenmesi.