Türkiye'de son 10 yılda çıkan orman yangınlarında, 93 bin futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu

07 Temmuz 2020 Salı, 12:12

Fotoğraf: AA (Sergen Sezgin)

CHP Milletvekili Ali Şeker'in orman yangınları hakkında verdiği soru önergesine Tarım ve Orman Bakanı Pakdemir'li cevap verdi. Pakdemirli, son 10 yılda 2388 orman yangını çıktı dedi. Ali Şeker bu yangınlarda 93 bin futbol sahası büyüklüğünde orman alanının kaybedildiğini söyledi, yangınlara engel olunamadığı gerekçesi ile hükümete yüklendi.

CHP Milletvekili Ali Şeker'in orman yangınları hakkında verdiği soru önergesine Tarım ve Orman Bakanı Pakdemir'li cevap verdi. Şeker, Pakdemirli'den gelen cevabı yaptığı yazılı açıklama ile değerlendirdi.

Bakan Pakdemirli'nin yaptığı açıklamada son 10 yılda çıkan yangın sayısı ve etkilenen alan miktarı dikkat çekiyor.

Pakdemirli, orman yangınlarının çıkış sebeplerini "dikkatsizlik, kasıt ve kazalar" olarak 3 başlık altında topladı. Çıkan orman yangınları hakkında adli işlem yapıldığını ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takip edildiğini belirtti.

Pakdemirli, Türkiye’nin her yıl yangın söndürme araç ve ekipmanlarını güçlendirdiğini ve aynı zamanda yanan alanlarla ilgili rehabilitasyon, tensil ve ağaçlandırma çalışmaları yapıldığı açıklamasında bulundu.

Pakdemirli, orman yangılarının azaltılması için okullarda, orman köylerinde gerekli eğitimleri verdiklerini ve orman yangınlarına erken müdahale için ise ormanların 7 gün 24 saat görev yapan 776 kuleden izlendiğini aktardı. ‘177 Orman Yangın İhbar Hattı’nın tanıtım ve yaygınlaştırılması için de çalışmalarının devam ettiğini açıklayan Pakdemirli, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile birlikte hazırlanan Orman Yangınları Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi ile günlük ve saatlik bazda orman yangını açısından riskli bölgelere araç ve personel kaydırılmakta, devriyeler oluşturularak yangınlara daha erken müdahale edilebilmesi için ekipler teyakkuz haline geçirilmektedir" bilgilerini verdi.

"93 BİN FUTBOL SAHASINDAN FAZLA ORMANIMIZ YANMIŞ"

CHP’li İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den gelen cevapları değerlendirdi. Şeker, "10 yılda ülkemizde toplam 23.880 orman yanığını çıkmış, 66.650 hektar alan etkilenmiş. Yani kaba bir hesapla 93 bin futbol sahasından fazla ormanımız yanmış. 10 yıl boyunca her gün neredeyse 7 orman yangını çıkmış. Ormanlarımızı, yeşil alanlarımızı korumak çocuklarımıza, gençlerimize yeşil bir Türkiye emanet etmek en büyük sorumluluğumuzken iktidar gereken tedbirleri almayarak ülkemizi çölleşmenin, kuraklaşmanın kucağına itiyor" dedi.

Orman Genel müdürlüğü 2019 Yılı Faaliyet Raporu’na göre 2019 yılında 2.688 orman yangını çıktığını belirten Şeker, "Bu yangınların 1.309’unun faili meçhul kalmış. Son 5 yılda 12.604 orman yanığını çıkmış, 664’ü kasıtlı çıkarılmış yangınlar iken, 6.278’inin faili meçhul. Ülkenin ciğerlerini göz göre göre yakıyorlar ancak iktidar görmüyor, duymuyor, engel olmuyor" görüşünü dile getirdi.

2019 yılında çıkan yangınların orman bölge müdürlüklerine göre dağılımını da paylaşan Şeker "Geçtiğimiz yıl İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nün bulunduğu bölgede 37 kasıtlı orman yangını çıkarırmış, İzmir’in ardından 24 kasıtlı yangın ile Antalya Orman Bölge Müdürlüğü geliyor. Faili meçhul yangınlara baktığımızda ise ilk sırada 163 faili meçhul orman yangını ile İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nün bulunduğu bölge geliyor. İkinci sırada ise 124 faili meçhul orman yangını ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yer alıyor" açıklamasında bulundu.