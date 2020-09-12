"Türkiye’de sözde tüm öğrencilere online eğitim veriliyor ama Anadolu köylerinde ne internet ne telefon var"

12 Eylül 2020 Cumartesi, 10:26

Çakırözer, “Türkiye’nin en gelişmiş ve erişilebilir şehirlerinden biri olan Eskişehir’imizde durum böyleyse Anadolu’nun diğer bölgelerinde durum çok daha vahim demektir. Türkiye’de sözde tüm öğrencilere online eğitim veriliyor ama işte Anadolu köylerinde ne internet ne telefon var" dedi.

Vatandaşların çatılarda, yüksek noktalarda sinyal aradığını söyleyen Çakırözer, şöyle devam etti:

"Çatılardan telefon sinyali aranan köylerde online eğitime erişim nasıl sağlanacak? Yavrularımızın salgın döneminde eğitim sisteminden eşit biçimde faydalanabilmesi için her şeyden önce telefon, internet altyapısının en ücra köylere devlet tarafından götürülmesi şarttır” skankuyu köyü muhtarı Selim Dizili, "Köyümüzde telefon sıkıntımız var. Telefonlarımız çekmiyor. Kaymakamlık veya jandarmadan bana herhangi bir bilgi geldiği zaman çatıya veya en yüksek yere çıkıp oradan görüşme yapıyorum" dedi.

Köyde öğrencilerin olduğu bilgisini veren muhtar Dizili, "Öğrenciler 20 kilometre aşağıya inerek program yüklüyorlar ve derslerine o şekilde çalışıyor. Çok büyük bir sıkıntımız var" diye konuştu.

Eğitim-öğretim döneminin açılmasına 9 gün kala öğrencilerin eğitime katılımının nasıl olacağı ise köyde merak konusu.



