Türkiye'de tespit edilen enfekte kişi sayısı 11 binin üzerinde
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel tabloya göre 16 yurttaş koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Bugün 921 kişi koronavirüse yakalanırken, bin 103 kişi de hastalığı atlattı. Şu ana kadar tespit edilen enfekte kişi sayısı ise 11 bin 130 olarak belirlendi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel koronavirüs tablosunu açıkladı. Açıklanan tabloya göre, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 16 kişi aratarak 5 bin 596'ya yükseldi. Bugün yapılan 43 bin 312 testin 921'i pozitif çıkarken, koronavirüse yakalanan kişi sayısı 225 bin 173'e yükseldi.
Türkiye'de iyileşen sayısı bin 103 kişi artarak 208 bin 447'ye yükselirken, hastalık nedeniyle yoğun bakımda yatanların sayısı bin 252, entübe edilenlerin sayısı da 386 olarak açıklandı.
11 BİN 130 ENFEKTE
Türkiye'de ilk günden bu yana koronavirüse yakalanan 225 bin 173 yurttaşın, 5 bin 596'sı yaşamını yitirirken, 208 bin 447'si de hastalığı yenerek sağlığına kavuştu. Koronavirüsle mücadele eden 11 bin 130 yurttaşın, bin 252'si yoğun bakımda mücadele verirken, 386'sı da hastalığa entübe şekilde karşı koyuyor.
PNÖMONİLİ HASTA SAYISI AZALAN İLLER
Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Son bir haftada Pnömonili hasta sayısı ORANI en çok azalan illerimiz: Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz: Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman. Sebebi ne olursan olsun, başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli" ifadelerini kullandı.
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