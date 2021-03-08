Türkiye'de yapılan koronavirüs aşı sayısı 10 milyonu geçti

08 Mart 2021 Pazartesi, 11:36

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında birinci ve ikinci doz aşı olanların toplam sayısının 10 milyonu geçtiğini bildirdi.

Bakanlığın "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan aşılama sayılarına göre, birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 7 milyon 570 bin 595 oldu.

İkinci doz aşıyı yaptıran 2 milyon 442 bin 353 kişiyle toplam aşılanan kişi sayısı 10 milyon 12 bin 948'e ulaştı.

Birinci ve ikinci doz aşılananların toplam sayısı, İstanbul'da 1 milyon 589 bin 160, Ankara'da 823 bin 160, İzmir'de ise 669 bin 449 oldu.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Koronavirüs salgınını yavaşlatacak hareket sınırlaması tedbirlerinin kademeli olarak gevşetilmesinin ardından pek çok ilde ilk defa Cumartesi günü dışarı çıkıldı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hafta sonunda 27 Şubat-5 Mart'ı kapsayan iki haftalık dönemin illere göre 100,000 nüfusa düşen vaka sayılarını açıkladı. Yüksek nüfuslu iller başta olmak üzere pek çok ilde artış kaydedildi.



Covid-19 ile mücadele çalışmaları kapsamında aşı programının planlandığı şekilde ilerlediğini belirten Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün itibarıyla 10 milyon doz aşı yapıldı. Emek veren tüm personelimize teşekkür ederim. Milletimiz en iyisini hak ediyor."