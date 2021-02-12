Türkiye’den Almanya’ya yapılan iltica başvurularının yarısı kabul edildi

12 Şubat 2021 Cuma, 10:54

Türkiye’den Almanya’ya yapılan iltica başvuruları sürüyor. Sol Parti’nin soru önergesine yanıt veren Almanya İçişleri Bakanlığı, 2016 yılından itibaren iltica başvurularının arttığına dikkat çekerek, 2020 yılında ise yarısının kabul edildiğini söyledi.

Önergeye verilen yanıtta, geçen yıl Türkiye'den yapılan başvuruların yüzde 47,7'sinin kabul edildiğini, bu orana iltica başvurularının yanı sıra mülteci koruma, geçici koruma ve sınır dışı yasaklarının da dahil olduğunu bildirildi.

‘TÜRKİYE’NİN GÜVENLİ OLMADIĞINI GÖSTERDİ’

Soru önergesini veren Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen, başvurulardaki azalmada pandemiyle mücadelede getirilen seyahat yasaklarının etkili olduğunu savunarak başvurulardaki kabul oranının Türkiye'nin güvenli bir menşe ülke olmadığını kanıtladığını söyledi.

“OTOKRATTAN KAÇIYOR”

Dağdelen, "Neredeyse iki kişiden biri, bir otokrattan kaçarak Almanya'da koruma alabiliyorsa Alman hükümetinin Erdoğan rejimine silah sevkiyatına devam etmesi ve ekonomik yardımlarla destek sağlaması vicdansızcadır" diye konuştu.

2020’DE AZALDI

Diğer yandan Türkiye'den Almanya'ya yapılan iltica başvurularının sayısındaki azalma devam ediyor. 2020'de başvuru sayısının 5 bin 782 kişiyle 2019'a göre yarı yarıya azaldığı belirtildi. Türkiye'den Almanya'ya 2018 yılında 10 bin 356, 2019 yılında da 10 bin 833 iltica başvurusu yapılmıştı.

Kaynak: DW Türkçe