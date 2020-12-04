Türkiye’den Çin’e gidecek ihracat treni İstanbul’dan yola çıkıyor
Dışişleri Bakanlığı: Türkiye’den Çin’e gidecek ilk ihracat treni bugün İstanbul’dan yola çıkacağını duyurdu.
Dışişleri’nden yapılan açıklamaya göre, “İstanbul’dan yola çıkan ihracat treni Marmaray’dan geçerek Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ve Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor üzerinden Çin’e ulaşacağı” belirtildi.
Tren, 8 bin 693 kilometre yol alıp 2 Kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e 12 günde ulaştıracak.
TCDD Taşımacılık AŞ'den dün yapılan açıklamaya göre, yurt dışı parkurunda ise sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi Geçişi-Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehrinde yolculuğu son bulacak tren, toplamda 42 konteyner içinde beyaz eşya (buzdolabı) taşıyacak.
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