Türkiye’den Ermenistan’a dijital ambargo

Ermenistan Erivan yönetimine ait internet sitelerine Türkiye’den erişim engeli getirildi.

cumhuriyet.com.tr
12 Ekim 2020 Pazartesi, 16:19
Türkiye’den Ermenistan’a dijital ambargo
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Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde süren savaşın ardından ateşkes tartışmaları başladı. Türkiye ise Erivan yönetimine ait internet sitelerine erişim engeli getirdi. Girişi engellenen siteler arasında Ermenistan Devlet Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı da yer aldı.

İnternet sitelerine erişim sağlanmak istenildiğinde gerekçe kısmında “Blokelenmiş ülke: Ermenistan” ifadesinin gösterildiği bir mesaja yer verildi. İçeriğin devamında ise “Bağlantı reddedildi çünkü bu ülke konum belirleme ayarlarından engellendi” bilgisi paylaşıldı.

Erişim engeli getirilen siteler arasında Ermenistan Başbakanlığı, Savunma, Ekonomi, Acil Durumlar, Çevre, Finans, Dışişleri Bakanlıkları yer aldı.


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