Türkiye'den Kosova'ya elçilik tepkisi
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Kosova’nın İsrail’le anlaşmasından sonra Kudüs’te Büyükelçilik açmasına tepki gösterdi. Dışişlerinden yapılan açıklamada “Uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil edecek böyle bir adımın Kosovalı yetkililerce düşünülmesi dahi hayal kırıklığı yaratmaktadır” denildi.
Türkiye’nin Kosova’yı ilk tanıyan ülkelerden biri olduğu ve uluslararası alanda da tanınması için çaba sarf ettiği belirtilen açıklamada, “Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Başbakan Avdullah Hoti ve Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla'nın sosyal medya paylaşımlarından, Kosova ile İsrail'in birbirlerini karşılıklı tanımalarına ilaveten Kosova'nın Kudüs'te Büyükelçilik açmasının da taahhüt edildiği anlaşılmaktadır” ifadeleri kullanıldı.
'ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ'
Kudüs’te açılması planlanan büyükelçiliğin işgal topraklarında olduğu ve Filistin halkının acıları üzerine inşa edilmesinin hukuki olmadığını belirten Dışişleri Bakanlığı, “Kosova liderliğine, söz konusu kararlara riayet ederek, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne halel getirecek ve gelecekte Kosova'nın başka devletlerce tanınmasına da engel olabilecek bu tür adımlardan kaçınması çağrısında bulunuyoruz” dedi.
Filistin’in bağımsızlığına ve egemenliğine vurgu yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Filistin meselesinin ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılık içinde bir Filistin Devleti’nin vücut bulmasıyla çözülebileceği çeşitli BM kararlarıyla defalarca vurgulanmıştır”
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